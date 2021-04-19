Полиция поймала кота-наркодилера с наркотиками

Белая кошка с набором наркотиков, привязанных к ее телу, Панама, 16 апреля / Panama's Prosecutor Office

Власти Панамы перехватила пушистого контрабандиста - белого кота, который намеревался проникнуть в тюрьму с мешочком, привязанным к телу, с наркотиками внутри.

Кота-наркодилера поймала полиция возле тюрьмы Нуэва-Эсперанса, в которой более 1700 заключенных, в провинции Колон, к северу от столицы Панама. Об этом пишет Daily Mail.

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По словам главы пенитенциарной системы Панамы Андреса Гутьерреса, животное было перевязано вокруг шеи тканью, в которой были пакеты с белым порошком, листьями и растительными веществами.

Это не первая попытка совершения преступления с животными. Заключенные используют пищу, чтобы заманить к себе животных, когда люди извне прикрепляют к животным наркотики.

Прокуратура Колонна сообщила, что начала расследование по факту использования животных для контрабанды запрещенных веществ в тюрьму Нуэва-Эсперанса. Она разместила фото наркотиков и кошки, пойманной с поличным. По словам прокурора Эдуардо Родригеса, животное доставят в центр приема домашних животных.

В Панаме с населением 4,2 млн человек около 18 тыс. заключенных в 23 тюрьмах, большинство из которых переполнены. Ранее власти разоблачала попытки доставки наркотиков с использованием голубей и дронов.