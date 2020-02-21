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суббота, 22 февраля 2020 02:28

Прижаться к сердцу: показали милых животных-любителей объятий
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Объятия красноречивее любых слов.
Фото: brightside.me
Объятия красноречивее любых слов.
Объятия красноречивее любых слов.
Объятия красноречивее любых слов.
Объятия красноречивее любых слов.

Объятия — лучшее средство против стресса. Если в течение минимум 2-3-х секунд прижиматься "сердцем к сердцу", в организме происходит мощный выброс гормонов счастья. В результате не только настроение улучшается, но и возникает ощущение безопасности, на сердце становится спокойно и легко, напряжение исчезает.

Как и люди, объятиями животные выражают свою любовь и привязанность, желание быть ближе к тому, кто им дорог. Снимки, на которых запечатлены такие проявления чувств, показал в подборке портал Bright Side.

Когда есть возможность обняться с близкими, не стоит ее упускать: это поспособствует укреплению эмоциональной связи между вами и пойдет на пользу здоровью — как психологическому, так и физическому.

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Межвидовая дружба не является выдумкой. Фотодоказательства того, что животные способны проникаться теплыми чувствами к представителям других видов, представили в подборке.

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