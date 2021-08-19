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четверг, 19 августа 2021 15:22

Привлекательная и здоровая": выбрали самую красивую корову
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В селе Кисляк Гайсинского района Винницкой области впервые провели конкурс на самую красивую корову. Победительницей стала Зорька породы красная степная
Фото: Фото предоставлено Юлией Давыдко
В селе Кисляк Гайсинского района Винницкой области впервые провели конкурс на самую красивую корову. Победительницей стала Зорька породы красная степная
В селе Кисляк Гайсинского района Винницкой области впервые провели конкурс на самую красивую корову. Победительницей стала Зорька породы красная степная

Самую красивую корову выбрали в селе Кисляк Гайсинского района Винницкой области. Такой конкурс проводили впервые по инициативе уроженки села Юлии Давыдко. Титул "Мисс Кисляк -2021" получила 14-летняя Зорька породы красная степная.

"Мою корову все знают. Мы живем возле школы, потому пасется Зорька у всех на глазах. Она спокойная, не бодается. К ней часто подходят и глядят. Видимо поэтому за мою коровку и проголосовало большинство односельчан. Ведь привлекательная, здоровая и ухоженная, как говорят люди, у нее копыта и те чистые. Слава Богу, за свою жизнь она ни разу не болела", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua владелица коровы Лидия Кравчук.

Лидия Алексеевна уже 35 лет держит коров. Прабабушку Зорьки купила в своих односельчан.

"Когда мои дети росли, достать молоко было проблематично. Тогда было выгодно сдавать его на молокозаводы. Поэтому и решилась на такую ​​серьезную покупку. С тех пор в пять утра начинается мой рабочий день. Надо подогреть воду, почистить в хлеву, помыть корову, подоить, покормить", - поделилась хазяйка.

Женщина утверждает, что в продуктах ее корова не привередливая.

"Ест жмых, а также отруби, комбикорм, картофель. И все же наибольше любит выпасаться, так как степной породы".

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Подоить корову может только ее хозяйка, никого другого не подпускает.

"Конечно, Зорька наибольше любит меня. Я за ней ухаживаю, мою, чищу, кормлю. Дою только вручную. Никогда не думала о покупке доильного аппарата. Доится Зорька легко, имеет мягкое вымя. Если полноценно питается, то дает 20 литров молока в сутки. Недаром говорят: что у коровы на языке, то и в молоке".

Лидия Алексеевна продает молоко людям из своего села.

"Односельчанка Надежда Гуцаленко постоянно покупает у меня молоко и именно она предложила выставить кандидатуру Зорьки на участие в конкурсе. Сначала я не очень хотела этим заниматься, ведь нет времени делать фотосессию и выставлять снимки в интернет. Но Надежда приходила ко мне несколько дней подряд и в конце концов с моего разрешения взяла организационные вопросы на себя ", - поделилась Лидия Кравчук.

Всего в конкурсе приняло участие 10 коров. Меценаты праздника подарили победительнице 50 тюков люцерны и ведро жмыха.

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Самая маленькая корова в мире, как утверждают ее владельцы, привлекла внимание людей в Бангладеш. Люди стекаются на ферму, где она живет, игнорируя общенациональный карантин. Согласно отчетам, 23-месячная корова Рани имеет рост 51 см и весит 28 кг.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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