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четверг, 12 декабря 2019 15:37

Приключения обезьяны в супермаркете: посетителей эвакуировали

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Приключения обезьяны в супермаркете: посетителей эвакуировали
В Харькове зеленую обезьяну ловили в супермаркете АТБ. Фото: tripadvisor.ru

В Харькове накануне вечером в одном из магазинов сети АТБ сотрудникам пришлось ловить обезьяну, которая прыгала по конструкциям под потолком. Посетителей попросили выйти.

Соответствующее видео в социальные сети выложили очевидцы происшествия, а факт инцидента корреспонденту Укринформ подтвердили в PR-отделе торговой сети.

"Покупатель зашел с животным в зал и она от него убежала. Наверное, что животное была напугана незнакомой обстановкой и таким количеством людей. Так как поймать ее сразу не удалось, администрация магазина решила закрыть зал и вывести покупателей. После этого за 20 минут обезьяну поймали и отдали мужу. и уже к нему вопрос - зачем идти в магазин с животным или почему хотя бы не использовать поводок? " - отметили в PR-отделе.

Все произошло в магазине №776 на проспекте Гагарина.

Как выяснилось, обезьяна живет в контактном зоопарке, который находится на третьем этаже в том же торгово-развлекательном центре, что и супермаркет.

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В зоопарке же утверждают, что обезьяну в магазин никто не водил.

"Она убежала. Заходили сотрудники, чтобы убрать помещение, и она выскочила в дверь. А потом забежала в супермаркет, потому что была открыта дверь. С животным все хорошо", - заверили в зоопарке.

Медведь устроил берлогу в жилом доме в Сьерра-Невада, Калифорния. Одна американская семья оставила подвал дома незапертым, чем и воспользовался медведь, увидев в нем место для зимовки

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