Фото: BEAR League

Медведь устроил берлогу в жилом доме в Сьерра-Невада, Калифорния.

Одна американская семья оставила подвал дома незапертым, чем и воспользовался медведь, увидев в нем место для зимовки, сообщает boredpanda.com.

"Все началось в начале ноября, когда медведи ищут место для зимовки. Одна семья, проживающая у озера Тахо, услышала странный громкий шум в подвале дома. Поняв, что это какое-то крупное животное, возможно, медведь, обратились за помощью к волонтерской организации BEAR League, чтобы освободить животное безопасным для него путем", - отмечает boredpanda.com.

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Эн Брайант, основательница волонтерской организации, рассказала, что пара, не услышав звуков из подвала, решила, что медведь покинул его. Поэтому закрыли двери, чтобы другие звери не заходили. Однако ночью снова услышали млекопитающее и чувствовали себя виноватыми, что так с ним поступили. Попросили приехать волонтерку быстрее.

Утром следующего дня Эн осторожно зашла в подвал, чтобы ее не увидело животное, и отгоняла ее специальным инструментом. Это не сработало и впоследствии медведь вышел сам и убежал. Волонтерка узнала случайного гостя. Оказалось, он завсегдатай местных мексиканских ресторанов, часто ищет себе пищу на свалках.

На свалке в канадской провинции Манитоба дикий медведь устроил себе "диванный" отдых. Наевшись досыта найденной в кучах мусора пищей, хищник удобно устроился на выброшенной кем-то диване и беззаботно релаксировал, пока не заметил, что его засекли.