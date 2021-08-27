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Праздник Успения Богородицы: народные приметы и суровые запреты

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Праздник Успения Богородицы: народные приметы и суровые запреты
По народным приметам, если 28 августа много паутины - зима будет морозной и ясной. Фото: unsplash.com

По народному календарю 28 августа отмечают Успение. В этот день заканчивается Успенский пост, а в церкви празднуют Успение Пресвятой Богородицы.

Это свершения жатвы и полевых работ. Поэтому на Успение обязательно шли в церковь, где освящали хлебное колосья и семена урожая. В храмах ставят свечи за здоровье и благополучие родных. Надо обязательно помолиться перед иконой Успения Пресвятой Богородицы. Попросить у нее о защите и поблагодарить за все.

Это одно из традиционных хлебных праздников - выпекают хлеб с освященного зерна, первого настоящего урожая.

На Успение было принято солить огурцы - фактически, последний урожай года заготавливать на зиму. А также варили варенье из поздних ягод.

В народе считалось, что с этого дня начинается осень, ведь солнце начинает засыпать: светит не так ярко, как в середине лета, и греет меньше.

Начиналась пора свадеб и молодежных посиделок. Девушки присматривались к ребятам - выбирали себе невест. Считалось, что если с Успения не выберут, то зиму в девках проведешь. Женщины брались за рукоделие.

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Сны в ночь на Успения считаются вещими - может и не скоро, но сон обязательно сбудется в реальной жизни.

Народные приметы этого дня

Если на Успение появится радуга, то осень будет теплой и затяжной.

Если много паутины, зима будет морозной и ясной.

После захода солнца вокруг земли появляется туман, который до рассвета рассеивается - к дождю.

Полевые цветы пахнут сильнее обычного - к ненастью.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя ходить босыми ногами по росе в этот день. Считается, что в праздник роса - это слезы Богородицы. Если ослушаться, можно навлечь на себя плохую судьбу и несчастья.

Нельзя надевать старое или неудобная обувь, потому что, как натрете ноги в этот день, то весь жизненный путь будет в мозолях.

Нельзя в этот день стричься, особенно девушкам - разгневать Деву Марию.

Нельзя ссориться, особенно с семьей. Не думайте плохо - даже о врагах, и не желайте им зла в этот день, ведь оно непременно вернется.

Нельзя шить, резать, вообще пользоваться иглами, ножами или ножницами. Даже хлеб ломают в праздник руками, чтобы не резать.

Нельзя работать и убирать, стирать и тому подобное. Ни дома, ни на огороде или во дворе.

28 августа по православному именослову день ангела отмечают обладательницы имени Мария. Мужских имен в этот день в перечне нет.
Gazeta.ua предлагает поздравить знакомых с днем ангела с помощью именных стихов, открыток и видео.

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Дата
28
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