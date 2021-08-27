Праздник Успения Богородицы: народные приметы и суровые запреты

По народному календарю 28 августа отмечают Успение. В этот день заканчивается Успенский пост, а в церкви празднуют Успение Пресвятой Богородицы.
Это свершения жатвы и полевых работ. Поэтому на Успение обязательно шли в церковь, где освящали хлебное колосья и семена урожая. В храмах ставят свечи за здоровье и благополучие родных. Надо обязательно помолиться перед иконой Успения Пресвятой Богородицы. Попросить у нее о защите и поблагодарить за все.
Это одно из традиционных хлебных праздников - выпекают хлеб с освященного зерна, первого настоящего урожая.
На Успение было принято солить огурцы - фактически, последний урожай года заготавливать на зиму. А также варили варенье из поздних ягод.
В народе считалось, что с этого дня начинается осень, ведь солнце начинает засыпать: светит не так ярко, как в середине лета, и греет меньше.
Начиналась пора свадеб и молодежных посиделок. Девушки присматривались к ребятам - выбирали себе невест. Считалось, что если с Успения не выберут, то зиму в девках проведешь. Женщины брались за рукоделие.
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Сны в ночь на Успения считаются вещими - может и не скоро, но сон обязательно сбудется в реальной жизни.
Народные приметы этого дня
Если на Успение появится радуга, то осень будет теплой и затяжной.
Если много паутины, зима будет морозной и ясной.
После захода солнца вокруг земли появляется туман, который до рассвета рассеивается - к дождю.
Полевые цветы пахнут сильнее обычного - к ненастью.
Что нельзя делать в этот день
Нельзя ходить босыми ногами по росе в этот день. Считается, что в праздник роса - это слезы Богородицы. Если ослушаться, можно навлечь на себя плохую судьбу и несчастья.
Нельзя надевать старое или неудобная обувь, потому что, как натрете ноги в этот день, то весь жизненный путь будет в мозолях.
Нельзя в этот день стричься, особенно девушкам - разгневать Деву Марию.
Нельзя ссориться, особенно с семьей. Не думайте плохо - даже о врагах, и не желайте им зла в этот день, ведь оно непременно вернется.
Нельзя шить, резать, вообще пользоваться иглами, ножами или ножницами. Даже хлеб ломают в праздник руками, чтобы не резать.
Нельзя работать и убирать, стирать и тому подобное. Ни дома, ни на огороде или во дворе.
28 августа по православному именослову день ангела отмечают обладательницы имени Мария. Мужских имен в этот день в перечне нет.
Gazeta.ua предлагает поздравить знакомых с днем ангела с помощью именных стихов, открыток и видео.
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