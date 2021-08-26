28 августа день ангела у обладательниц единого имени - его больше иных почитают христиане

28 августа по православному именослове день ангела отмечают обладательницы имени Мария. Мужских имен в этот день в перечне нет.
Если вы выбираете имя для мальчика, который родился сегодня, Gazeta.ua советует пересмотреть мужские именины в ближайшие дни - те, предшествующих и следующих за 28 августа.
Женское имя Мария происходит от еврейского имени Мириам, что имело значение "горькая, печальная". Это библейские имя, его имеет Богородица - Дева Мария, мать Иисуса Христа. Распространено в христианских странах Европы, Африки и Америки. Безусловно, это почитаемое христианами женское имя.
Интересно, что в Европе с XIV века имя Мария использовалось как компонент мужского имени - как правило, является второй частью. Сейчас в Германии действует закон, согласно которому Мария - единственное женское имя, которое можно использовать в составе мужского.
Девочек, родившихся сегодня, стоит крестить именем Марии, чтобы на попечении своей святой покровительницы они росли счастливыми и успешными.
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Поздравления для Марии
Маша, Машенька, Мария,
Поздравления принимай,
С доброй, ласковой улыбкой
Каждый новый день встречай.
Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.
Вера даст тебе пусть силы,
Свет надежды пусть сияет,
И всю жизнь тебя, Мария,
Пусть любовь не покидает.
Завершив двухнедельный Успенский пост 28 августа верующие православной церкви восточного обряда отмечают один из двунадесятых церковных праздников - Успение Пресвятой Богородицы. В народе его еще называют Первая Пречистая.
Этот праздник - день окончания земной жизни святой Девы Марии, матери Иисуса Христа.
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