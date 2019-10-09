Правильный домик – секрет сладкого сна кошки

Кошка проводит во сне 12-16 часов в сутки. Это время для нее должно проходить в максимальном комфорте и чувстве защищенности. Украинский бренд Harley and Cho знает, что нужно вашему мурлыке для здорового спокойного сна.
Как выбрать кошачий домик
Лучший домик для кошки – тот, который подходит ей по характеру. Перед покупкой нужно понять, как ваша питомица реагирует на незнакомых людей, шум, движение.
1. Кошка-экстраверт сама подходит знакомиться, мурлычет, позволяет себя гладить, активно общается, принимает участие в играх. Ей подойдет открытая лежанка.
2. Кошка-интроверт не любит шум, игры и ласки, охраняет свое личное пространство, при появлении незнакомцев старается скрыться. Такой "дикарке" нужен домик.
Выбор зависит и от породы. Например, бесшерстным сфинксам нужна надежная защита от холода и сквозняков. А мейн-кунов успешно греет собственная шубка.
Какие бывают кошачьи домики
Бренд Харли и Чо создал уютные спальные места для хвостатых любимцев с учетом их характера и потребностей.
Голым или короткошерстным мурлыкам подойдут подиумы Cover, оснащенные капюшоном-одеялом. Выпускается в 2 размерах: S для любимцев до 8 кг, М - свыше 8 кг.
Большинству кошек подойдет домик Cabrio со съемной крышей. Днем верхняя часть снимается, ночью возвращается на место. Выпускается в 2 размерах: S до 6 кг, М от 6 кг.
Полноценный домик Shelter выглядит как дизайнерская вилла, в которой будет уютно усатому ценителю уединения. Выпускается в 2 размерах: S до 7 кг, М свыше 7 кг.
Чем хороши домики Харли и Чо
Компания точно знает, что нужно котикам. Кошачьи домики Harley and Cho – это:
• быстрый уход (можно чистить щеткой или стирать в машинке);
• качественная обивка (флис, велюр, рогожка, мех);
• надежные каркасы из легкой фанеры;
• отличная вентиляция.
Все ткани устойчивые к кошачьим когтям, мягкие и нежные, не вызывают аллергии.
Харли и Чо позаботилась и о хозяевах – спальные места эстетичны, их можно подобрать под стиль и тон интерьера.
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