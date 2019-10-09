Правильный домик – секрет сладкого сна кошки

Что следует учесть при выборе кошачьего домика?

Кошка проводит во сне 12-16 часов в сутки. Это время для нее должно проходить в максимальном комфорте и чувстве защищенности. Украинский бренд Harley and Cho знает, что нужно вашему мурлыке для здорового спокойного сна.

Как выбрать кошачий домик

Лучший домик для кошки – тот, который подходит ей по характеру. Перед покупкой нужно понять, как ваша питомица реагирует на незнакомых людей, шум, движение.

1. Кошка-экстраверт сама подходит знакомиться, мурлычет, позволяет себя гладить, активно общается, принимает участие в играх. Ей подойдет открытая лежанка.

2. Кошка-интроверт не любит шум, игры и ласки, охраняет свое личное пространство, при появлении незнакомцев старается скрыться. Такой "дикарке" нужен домик.

Выбор зависит и от породы. Например, бесшерстным сфинксам нужна надежная защита от холода и сквозняков. А мейн-кунов успешно греет собственная шубка.

Какие бывают кошачьи домики

Бренд Харли и Чо создал уютные спальные места для хвостатых любимцев с учетом их характера и потребностей.

Голым или короткошерстным мурлыкам подойдут подиумы Cover, оснащенные капюшоном-одеялом. Выпускается в 2 размерах: S для любимцев до 8 кг, М - свыше 8 кг.

Большинству кошек подойдет домик Cabrio со съемной крышей. Днем верхняя часть снимается, ночью возвращается на место. Выпускается в 2 размерах: S до 6 кг, М от 6 кг.

Полноценный домик Shelter выглядит как дизайнерская вилла, в которой будет уютно усатому ценителю уединения. Выпускается в 2 размерах: S до 7 кг, М свыше 7 кг.

Чем хороши домики Харли и Чо

Компания точно знает, что нужно котикам. Кошачьи домики Harley and Cho – это:

• быстрый уход (можно чистить щеткой или стирать в машинке);

• качественная обивка (флис, велюр, рогожка, мех);

• надежные каркасы из легкой фанеры;

• отличная вентиляция.

Все ткани устойчивые к кошачьим когтям, мягкие и нежные, не вызывают аллергии.

Харли и Чо позаботилась и о хозяевах – спальные места эстетичны, их можно подобрать под стиль и тон интерьера.