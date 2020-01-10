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пятница, 10 января 2020 23:28

Последствия совместного проживания: показали домашних животных, похожих на людей
26

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Домашние животные часто принимают отдельные черты и привычки своих хозяев.
Фото: animalchannel.co
Домашние животные часто принимают отдельные черты и привычки своих хозяев.
Домашние животные часто принимают отдельные черты и привычки своих хозяев.
Домашние животные часто принимают отдельные черты и привычки своих хозяев.
Домашние животные часто принимают отдельные черты и привычки своих хозяев.

Домашние животные склонны отражать эмоции своих хозяев. Способны они копировать и человеческое поведение — хотя и не в полной мере, но частично им это удается. Все благодаря прочной эмоциональной связи, формирующейся между людьми и их питомцами.

Животных, похожих по своим повадкам на людей, показал в фотоподборке портал animalchannel.

Представленные снимки — еще одно доказательство того, что между животными и людьми общего больше, чем принято считать.

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Не все животные пытаются убежать подальше, когда замечают приближение человека. Есть среди них и те, кто в присутствии благодарных зрителей принимаются демонстрировать едва ли не все свои таланты. Есть и те, кто в случае появления рядом людей продолжает вести себя совершенно естественно и невозмутимо. Увидев перед собой объектив камеры, они нисколько не пугаются и позволяют себя фотографировать. В результате кадры получаются не хуже, чем если бы снимались супермодели.

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