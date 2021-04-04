Посетители галереи испортили граффити стоимостью полмиллиона долларов. фото

На выставке в Южной Корее посетители испортили граффити, которое стоит более $500 тысяч. Они думали, что могут воспользоваться краской и кистями, которые лежали перед инсталляцией, и разрисовали ее.

Автором граффити является американский художник JonOne, который нарисовал его на глазах у зрителей в 2016 году в Сеуле. С тех пор работу демонстрировали на различных площадках, а краска и кисти стали неотъемлемой частью произведения искусства, которое можно увидеть на выставке в галерее одного из торговых центров города. Об этом сообщает Reuters.

Автор: Reuters

Вскоре сотрудники выставки заметили на камерах видеонаблюдения молодых мужчину и женщину, которые брали краску и сделали несколько мазков на граффити. Позже полиция их арестовала, однако потом отпустила. Галерея решила не выдвигать обвинений, поскольку это была "честная ошибка".

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После инцидента галерея установила проволочную ограду и дополнительные вывески с надписью "Не трогайте", а запросов на посещение выставки, по словам организаторов, стало больше.

Автор: Reuters

В городе Рединг, что на юге Англии, на стене бывшей тюрьмы появилось граффити, которое напоминает стиль уличного художника Бэнкси.