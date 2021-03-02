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вторник, 02 марта 2021 07:47

На стене бывшей тюрьмы появилось вероятно граффити Бэнкси
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На стене бывшей тюрьмы в городе Рединг на юге Великобритании появилось граффити, которое эксперты приписывают известному художнику Бэнкси
Фото: twitter.com/LesleeRBarron
На стене бывшей тюрьмы в городе Рединг на юге Великобритании появилось граффити, которое эксперты приписывают известному художнику Бэнкси
На стене бывшей тюрьмы в городе Рединг на юге Великобритании появилось граффити, которое эксперты приписывают известному художнику Бэнкси
На стене бывшей тюрьмы в городе Рединг на юге Великобритании появилось граффити, которое эксперты приписывают известному художнику Бэнкси

В городе Рединг, что на юге Англии, на стене бывшей тюрьмы появилось граффити, которое напоминает стиль уличного художника Бэнкси.

На рисунке изображен одетый в полосатую униформу заключенный, который спускается по веревке, сделанной из простыни. Один конец веревки перекинутый через кирпичную стену, к другому привязана печатная машинка, пишет ВВС.

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По мнению журналистов, новое граффити является отсылкой к биографии писателя и поэта Оскара Уайльда, который отбывал наказание в Редингской тюрьме с 1895 по 1897 год за любовную связь с другим мужчиной. Находясь в заключении, Уайльд написал знаменитую поэму "Баллада Редингской тюрьмы".

С 2013 года здание тюрьмы было заброшено. В 2019 году городской совет предложил переоборудовать здание в центр искусств.

Сам художник пока не подтвердил свое авторство.

Британский художник Бэнкси скрывает свое настоящее имя, не дает интервью и не показывается на публике. Он известен уличными граффити на политические и социальные темы, а также провокационными арт-акциями. Предыдущая работа Бэнкси появилась 11 декабря на стене дома в Бристоле. На здании была изображена пожилая женщина, которая чихает. Сейчас это произведение поместили под защитное стекло. Еще один рисунок в районе Бартон-Хилл на доме он посвятил Дню влюбленных Художник изобразил маленькую девочку, которая выстрелила из рогатки. Ее снаряд попал в то, что взорвалось букетом красных цветов.

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