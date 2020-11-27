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пятница, 27 ноября 2020 10:13

Посетитель оставил ресторану $3 тыс. чаевых за бокал пива

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Посетитель оставил ресторану $3 тыс. чаевых за бокал пива
Допив пиво, клиент пожелал всего наилучшего и попросил разделить чаевые между сотрудниками. Фото: pixabay.com

В Америке неизвестный оставил одному из ресторанов Огайо чаевые в размере $3 тыс., чтобы заведение не закрывалось из-за пандемии.

Допив пиво, клиент пожелал всего наилучшего и попросил разделить чаевые между четырьмя сотрудниками заведения, написал владелец ресторана Брендан Ринг в Facebook.

"Мужчина пришел в ресторан, выпил пиво и попросил чек, который составил $7,02. Увидев чаевые, я побежал за ним, но он сказал, что не ошибся, и ждет, когда мы снова откроемся", - сообщил Ринг.

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Бизнесмен Тарас Ковальчук из Тернополя решил обойти карантинные ограничения, введенные правительством относительно заведений общественного питания. Чтобы отстоять свои интересы, предприниматель воспользовался опытом зарубежных предпринимателей и превратил ресторан в храм.

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