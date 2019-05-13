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понедельник, 13 мая 2019 16:25

Понятно без слов: показали забавные фото чрезвычайно эмоциональных животных
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Такой мимике могут позавидовать самые талантливые актеры.
Фото: cheezburger.com
Такой мимике могут позавидовать самые талантливые актеры.
Такой мимике могут позавидовать самые талантливые актеры.
Такой мимике могут позавидовать самые талантливые актеры.
Такой мимике могут позавидовать самые талантливые актеры.

Животные демонстрируют свои чувства в основном с помощью языка тела. Однако некоторые из братьев наших меньших могут похвастаться и чрезвычайно красноречивой мимикой.

Фотоподборку со снимками, на которых все эмоции животных можно прочитать по выражению мордочки, представил развлекательный сайт сheezburger.

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В сети появились первые фотографии-претенденты на победу в ежегодном международном фотоконкурсе Comedy Wildlife Photo Awards. Это забавные кадры из мира дикой природы, на которых животные запечатлены в смешных позах и с довольно выразительной мимикой.

cheezburger.com
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