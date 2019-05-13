Понятно без слов: показали забавные фото чрезвычайно эмоциональных животных

Фото: cheezburger.com

Животные демонстрируют свои чувства в основном с помощью языка тела. Однако некоторые из братьев наших меньших могут похвастаться и чрезвычайно красноречивой мимикой.

Фотоподборку со снимками, на которых все эмоции животных можно прочитать по выражению мордочки, представил развлекательный сайт сheezburger.

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В сети появились первые фотографии-претенденты на победу в ежегодном международном фотоконкурсе Comedy Wildlife Photo Awards. Это забавные кадры из мира дикой природы, на которых животные запечатлены в смешных позах и с довольно выразительной мимикой.