Полиция арестовала 5 стариков за публичный секс

Полиция задержала шестерых стариков за секс в лесу. ФОТО: UA. NEWS

В американском городе Фэйрфилд полиция задержала сразу шестерых стариков за секс в лесу.

Местным правоохранителям попались 67-летний Даниэль Доббинс, 75-летний Чарльз Л. Ардито, 62-летний Отто Уильямс, 62-летний Джон Линардц, 85-летний Ричард Батлер и его 85-летняя жена Джойс Батлер. Всех шестерых арестовали и обвинили в нарушении общественного порядка и непристойном поведении в общественных местах, пишет newstimes.

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До этого местные власти сочли этот лес популярным местом для разврата и секса на свежем воздухе и решили усилить там контроль.

Для Даниэля Доббинса это уже не первое подобное обвинение. В 2017-м его уже задерживали за нарушение общественного порядка.

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