 
Ексклюзивы
1/5
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 306
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 225
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 729
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 459
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 2223
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
7 Просмотров: 2844
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3816
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 17649
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7506
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1503
Фото
Все фото
22
16
10
26
12
Показали забавных животных, у которых &quot;села батарейка&quot;
Показали забавных животных, у которых "села батарейка"
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
Странные существа: показали 10 необычных птичьих конечностей
Странные существа: показали 10 необычных птичьих конечностей
Последствия совместного проживания: показали домашних животных, похожих на людей
Последствия совместного проживания: показали домашних животных, похожих на людей
Показали трогательные фото животных, способные растрогать любого
Показали трогательные фото животных, способные растрогать любого
Видео
Все видео
Цирки перестанут эксплуатировать животных
Цирки перестанут эксплуатировать животных
Нападение агрессивной рыбы-меч на ныряльщиков сняли на видео
Нападение агрессивной рыбы-меч на ныряльщиков сняли на видео
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
Приключения обезьяны в супермаркете: посетителей эвакуировали
Приключения обезьяны в супермаркете: посетителей эвакуировали
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2538
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1998
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2871
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3879
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 882
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 855
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
вторник, 14 января 2020 23:28

Показали забавных животных, у которых "села батарейка"
22

  Комментировать

Кто-то нуждается в перезагрузке.
Фото: brightside.me
Кто-то нуждается в перезагрузке.
Кто-то нуждается в перезагрузке.
Кто-то нуждается в перезагрузке.
Кто-то нуждается в перезагрузке.

Загонять себя до истощения — решение опрометчивое. Находить время для отдыха важно при любых обстоятельствах, иначе организм непременно взбунтует. Более того, стоит позволять себе время от времени побездельничать: как показали исследования, для здоровья это полезно.

Забавных животных, которые нашли возможность устроить себе отдых, показал портал Bright Side.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американка открыла клинику для больных белок

Десяток тысяч лет прошло с тех пор, как человек приручил первых животных. Еда и шкуры — вот, что интересовало его, пока не осознал, что животные имеют право жить и могут стать для него настоящими друзьями.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали забавных животных, у которых "села батарейка"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Космический зонд совершил первую в истории мягкую посадку

Мэрилин Монро вышла замуж за бейсболиста

Судный день отложили на 1 минуту

Президенты США, Украины и РФ сделали общее заявление

Заработало самое мощное информагентство в Украине

Разгромили музеи, особо ценные вещи вывезли в Россию

Вместо анестезии пациентку держали двое мужчин

Старый Новый год: традиции, приметы и запреты

Запрет секса и ванны: первое кесарево сделали американцы

Самое читаемое
Сколько в среднем будет стоить гектар земли
Сколько в среднем будет стоить гектар земли Просмотров: 33095
Погибла вся семья: новые подробности трагедии с затонувшим авто
Погибла вся семья: новые подробности трагедии с затонувшим авто Просмотров: 9252
&quot;Слуги&quot; с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон
"Слуги" с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон 1 Просмотров: 9225
На валютном рынке без изменений: доллар закрепился на новой отметке
На валютном рынке без изменений: доллар закрепился на новой отметке Просмотров: 8073
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
16
 Просмотров: 7605
Животные
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
16
 Просмотров: 7605
Странные существа: показали 10 необычных птичьих конечностей
Странные существа: показали 10 необычных птичьих конечностей
10
 Просмотров: 3555
Последствия совместного проживания: показали домашних животных, похожих на людей
Последствия совместного проживания: показали домашних животных, похожих на людей
26
 Просмотров: 12393
Показали трогательные фото животных, способные растрогать любого
Показали трогательные фото животных, способные растрогать любого
12
 Просмотров: 11583
Забавные фотодоказательства того, что не все животные фотогеничны
Забавные фотодоказательства того, что не все животные фотогеничны
27
 Просмотров: 9558
Больше всего комментируют
10
В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы – Гончаренко
8
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
5
Купить землю можно будет только по безналу- Милованов
2
Посольство в Иране заявляло о технических причинах падения самолета из-за приказа СНБО - Данилов
2
Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского
Голосов: 1664
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua