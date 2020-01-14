Показали забавных животных, у которых "села батарейка"

Фото: brightside.me

Загонять себя до истощения — решение опрометчивое. Находить время для отдыха важно при любых обстоятельствах, иначе организм непременно взбунтует. Более того, стоит позволять себе время от времени побездельничать: как показали исследования, для здоровья это полезно.

Забавных животных, которые нашли возможность устроить себе отдых, показал портал Bright Side.

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Десяток тысяч лет прошло с тех пор, как человек приручил первых животных. Еда и шкуры — вот, что интересовало его, пока не осознал, что животные имеют право жить и могут стать для него настоящими друзьями.