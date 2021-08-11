Показали уникальные кадры полета самого знаменитого самолета Украины

Впервые с помощью дрона сняли полет украинского самолета "Мрия". Вылетал из аэропорта Гостомель в Лейпциг.
Уникальные кадры показал командир экипажа Дмитрий Антонов.
"Мрия" разгоняется, взлетает в небо и машет крыльями. Это "приветствие", - подписал видео командир.
Ан-225 "Мрия" - крупнейший и самый мощный в мире транспортный самолет. Его создало киевское КБ имени Антонова в 1985-1988 годах. Его длина 84 м, ширина 18,2 м, размах крыла - 88,4 м. Может перевозить 250 т груза.
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"Мрия" установила около 250 мировых авиационных рекордов.
Украинский грузовой самолет "Мрия" сдул забор у британской авиабазы Брайз-Нортон. И напугал людей, которые наблюдали за его взлетом.
Фотографы столпились за оградой. Хотели сфотографировать взлет. Но забор не выдержал мощности двигателей самого большого в мире самолета.
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