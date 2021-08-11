В небе над Киевом заметили военную авиацию

Сегодня над Киевом пролетали истребители, военно-транспортные самолеты и вертолеты.
В частности авиатранспорт видели жители Соломенки, Академгородка и Борщаговки.
Звуки были настолько мощными, что напугали детей, птиц и домашних любимцев.
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"У меня с балкона кот с собакой наперегонки бежали и голуби разлетелись в разные стороны", - пишет жительница микрорайона Академгородок
"Летели истребители МиГ-29," Мрия "и" Руслан ". Это репетиция Дня независимости", - пояснил в Twitter Илья Айзин.
✈️🇺🇦 У небі над Києвом помітили винищувачі МіГ-29, "Мрія" та "Руслан".— Illya Ayzin (@Illya_Ayzin) August 11, 2021
Це репетиція до Дня Незалежності.💙💛 pic.twitter.com/maUcOzRlSp
August 11, 2021August 11, 2021
Украинские военные активно готовятся к параду, который пройдет в День Независимости 24 августа. Для этого проводят регулярные репетиции. Одна из последних прошла 3 августа - на взлетной полосе государственного предприятия "Антонов". В репетиции приняли участие тысячи военнослужащих и сотрудников силовых структур. Были привлечены кинологи со служебными собаками.
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