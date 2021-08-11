В небе над Киевом заметили военную авиацию

Над столицей заметили военную авиацию. Фото: скриншот с видео

Сегодня над Киевом пролетали истребители, военно-транспортные самолеты и вертолеты.

В частности авиатранспорт видели жители Соломенки, Академгородка и Борщаговки.

Звуки были настолько мощными, что напугали детей, птиц и домашних любимцев.

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"У меня с балкона кот с собакой наперегонки бежали и голуби разлетелись в разные стороны", - пишет жительница микрорайона Академгородок

"Летели истребители МиГ-29," Мрия "и" Руслан ". Это репетиция Дня независимости", - пояснил в Twitter Илья Айзин.

✈️🇺🇦 У небі над Києвом помітили винищувачі МіГ-29, "Мрія" та "Руслан".

Це репетиція до Дня Незалежності.💙💛 pic.twitter.com/maUcOzRlSp — Illya Ayzin (@Illya_Ayzin) August 11, 2021

Украинские военные активно готовятся к параду, который пройдет в День Независимости 24 августа. Для этого проводят регулярные репетиции. Одна из последних прошла 3 августа - на взлетной полосе государственного предприятия "Антонов". В репетиции приняли участие тысячи военнослужащих и сотрудников силовых структур. Были привлечены кинологи со служебными собаками.