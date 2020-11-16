Показали топ-15 впечатляющих фото животных со всего мира

Фото: @jjnmatt

Все живые существа выполняют определенную функцию на планете. Начиная от мелких насекомых до крупнейших млекопитающих. Животные разрыхляют почву, способствуют проникновению влаги, обогащают органическими веществами, повышают плодородие и участвуют во многих других важных процессах. Чтобы сохранить как можно больше уникальных обитателей планеты, следует защищать и беречь биоразнообразия.

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С этой целью компания "Агора" 28 августа предложила международным фотографам принять участие в фотоконкурсе # Animals2020. Таким образом человечество увидело лучшие снимки живых существ со всей планеты. Победителя выбирали в результате голосования в одном из мобильных приложений. Всего на конкурс было подано более 13 000 фотографий. Лучшей признали работу @jjnmatt. Снимок "Игуана" собрал наибольшее количество голосов, за что победитель получил приз - тысячу долларов.

Лиса Вуди удивляет своим дружелюбием с человеком. Животное вырастили на меховой ферме, и ему судили убить с целью получения прибыли. Русский Ярослав заплатил владельцам фермы цену того, что они ожидали получить за его мех.