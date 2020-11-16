 
Ексклюзивы
1/5
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 1044
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
Просмотров: 1467
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Просмотров: 441
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 171
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
Просмотров: 630
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Просмотров: 1080
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
Просмотров: 603
Запрет абортов: все, что нужно знать
Запрет абортов: все, что нужно знать
Просмотров: 504
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Просмотров: 522
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Просмотров: 360
Фото
Все фото
15
4
6
8
9
Показали топ-15 впечатляющих фото животных со всего мира
Показали топ-15 впечатляющих фото животных со всего мира
В Киеве спасли котенка, которого смыло в унитаз
В Киеве спасли котенка, которого смыло в унитаз
&quot;Кошачьи домики наиболее популярны среди американцев&quot;
"Кошачьи домики наиболее популярны среди американцев"
С постели у Папы Римские: показали забавных коронованных животных
С постели у Папы Римские: показали забавных коронованных животных
Необычный домашний любимец: показали забавные фото
Необычный домашний любимец: показали забавные фото
Видео
Все видео
Коала устроила скандал в зоопарке и рассмешила пользователей интернета
Коала устроила скандал в зоопарке и рассмешила пользователей интернета
Уличная кошка спасла ребенка от собаки
Уличная кошка спасла ребенка от собаки
В Киевской области разыскивают кенгуру. Момент его побега попал на видео
В Киевской области разыскивают кенгуру. Момент его побега попал на видео
Помылся и напился: медведь, принимающий душ, стал звездой сети
Помылся и напился: медведь, принимающий душ, стал звездой сети
Крыса посмаковала хлебом просто с полки супермаркета
Крыса посмаковала хлебом просто с полки супермаркета
Интервью
1/5
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Просмотров: 459
Украина может занять 10% мирового рынка меха
Украина может занять 10% мирового рынка меха
1 Просмотров: 252
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
Просмотров: 738
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Просмотров: 396
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
Просмотров: 2124
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
15 ноября 2020
1 Просмотров: 909
Хапатимуться за ножі
– Замовив перцеві балончики собі та дружині. Хоч якийсь захист буде, – каже Іван. Обговорюємо напад психічно хворого Тараса Усенка ...
вторник, 17 ноября 2020 02:28

Показали топ-15 впечатляющих фото животных со всего мира
15

  Комментировать

Показали топ-15 впечатляющих фото животных со всего мира
Фото: @jjnmatt
Показали топ-15 впечатляющих фото животных со всего мира
Показали топ-15 впечатляющих фото животных со всего мира
Показали топ-15 впечатляющих фото животных со всего мира
Показали топ-15 впечатляющих фото животных со всего мира

Все живые существа выполняют определенную функцию на планете. Начиная от мелких насекомых до крупнейших млекопитающих. Животные разрыхляют почву, способствуют проникновению влаги, обогащают органическими веществами, повышают плодородие и участвуют во многих других важных процессах. Чтобы сохранить как можно больше уникальных обитателей планеты, следует защищать и беречь биоразнообразия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С постели у Папы Римские: показали забавных коронованных животных

С этой целью компания "Агора" 28 августа предложила международным фотографам принять участие в фотоконкурсе # Animals2020. Таким образом человечество увидело лучшие снимки живых существ со всей планеты. Победителя выбирали в результате голосования в одном из мобильных приложений. Всего на конкурс было подано более 13 000 фотографий. Лучшей признали работу @jjnmatt. Снимок "Игуана" собрал наибольшее количество голосов, за что победитель получил приз - тысячу долларов.

Лиса Вуди удивляет своим дружелюбием с человеком. Животное вырастили на меховой ферме, и ему судили убить с целью получения прибыли. Русский Ярослав заплатил владельцам фермы цену того, что они ожидали получить за его мех.

boredpanda.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали топ-15 впечатляющих фото животных со всего мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Снега, морозы и &quot;зимнее бабье лето&quot;: народные синоптики дали прогноз на декабрь
Снега, морозы и "зимнее бабье лето": народные синоптики дали прогноз на декабрь Просмотров: 32553
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
6
 Просмотров: 14679
Хацкевич жестко наехал на Лукашенко
Хацкевич жестко наехал на Лукашенко Просмотров: 11783
Медики раскрыли неожиданные свойства граната
Медики раскрыли неожиданные свойства граната 1 Просмотров: 10044
Раскованная Деми Роуз показала сексуальные формы в купальнике: горячие кадры
Раскованная Деми Роуз показала сексуальные формы в купальнике: горячие кадры
8
 Просмотров: 9846
Животные
В Киеве спасли котенка, которого смыло в унитаз
В Киеве спасли котенка, которого смыло в унитаз
4
 Просмотров: 1314
"Кошачьи домики наиболее популярны среди американцев"
"Кошачьи домики наиболее популярны среди американцев"
6
 Просмотров: 981
С постели у Папы Римские: показали забавных коронованных животных
С постели у Папы Римские: показали забавных коронованных животных
8
 Просмотров: 1215
Необычный домашний любимец: показали забавные фото
Необычный домашний любимец: показали забавные фото
9
 Просмотров: 2970
Сопоставили фото: как выглядели известные породы собак 100 лет назад
Сопоставили фото: как выглядели известные породы собак 100 лет назад
10
 Просмотров: 3051
Больше всего комментируют
7
Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича
4
Соратник Медведчука заболел Covid-19 и жалеет, что не кололся путинской вакциной
3
Тихановская призвала ЕС ужесточить санкции против режима Лукашенко
3
Сами виноваты: оккупанты обвинили крымчан в "краже" воды
1
После Зеленского предусмотрели власть Медведчука
Голосов: 529
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть