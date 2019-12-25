Показали смешных животных в рождественских образах

Австралийский фотограф Белинда Ричардс показала смешные фото животных в рождественских образах.

В течение 6 дней сделала фотографии 112 животных в 3 локациях: студия Frog Dog Studios (Австралия), центр по уходу за животными Urban Paws (Австралия) и в благотворительном центре Pets of the Homeless (Англия), пишет boredpanda.com.

Фото: boredpanda.com

"Как-то на выходных во время похода в магазин рукоделия и тканей пришла в голову идея рождественской фотосессии. Искала что-то тематическое, но без традиционной зеленой и красной цветовой гаммы. Сразу направилась в отдел с блестками. Через несколько часов и нескольких ожогов от клеевого пистолета завершила работу над обручами и ошейниками для четвероногих друзей", - рассказала женщина.

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За 2 дня съемки в благотворительном центре Pets of the Homeless удалось собрать $ 1,9 тыс., впоследствии утроила средства в дни акции "Никогда не угрожайте им". Каждая фотосессия длилась 10-15 мин.

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