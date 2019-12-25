 
Ексклюзивы
1/5
"Супрун ушла - у Минздрава снова салоны "Порше" и "Лексус" - ученый
"Супрун ушла - у Минздрава снова салоны "Порше" и "Лексус" - ученый
1 Просмотров: 3024
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 4743
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
1 Просмотров: 801
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 324
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 2745
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2061
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 2988
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1809
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 459
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 3177
Фото
Все фото
14
26
15
16
22
Показали смешных животных в рождественских образах
Показали смешных животных в рождественских образах
Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Фотограф-авантюрист делает невероятные снимки диких животных
Фотограф-авантюрист делает невероятные снимки диких животных
Конкуренты супермоделям: показали животных, которые охотно позируют на камеру
Конкуренты супермоделям: показали животных, которые охотно позируют на камеру
Видео
Все видео
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
Приключения обезьяны в супермаркете: посетителей эвакуировали
Приключения обезьяны в супермаркете: посетителей эвакуировали
Уникальное явление: львица родила второй раз за год
Уникальное явление: львица родила второй раз за год
На журналиста напала свинья
На журналиста напала свинья
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 675
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 2988
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3177
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1368
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
1 Просмотров: 945
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
четверг, 26 декабря 2019 02:24

Показали смешных животных в рождественских образах
14

  Комментировать

Австралийский фотограф Белинда Ричардс показала смешные фото животных в рождественских образах.

В течение 6 дней сделала фотографии 112 животных в 3 локациях: студия Frog Dog Studios (Австралия), центр по уходу за животными Urban Paws (Австралия) и в благотворительном центре Pets of the Homeless (Англия), пишет boredpanda.com.

Сэди
Фото: boredpanda.com
Джез
Марли
Марли
Бенджи

"Как-то на выходных во время похода в магазин рукоделия и тканей пришла в голову идея рождественской фотосессии. Искала что-то тематическое, но без традиционной зеленой и красной цветовой гаммы. Сразу направилась в отдел с блестками. Через несколько часов и нескольких ожогов от клеевого пистолета завершила работу над обручами и ошейниками для четвероногих друзей", - рассказала женщина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Христиане западного обряда празднуют Рождество

За 2 дня съемки в благотворительном центре Pets of the Homeless удалось собрать $ 1,9 тыс., впоследствии утроила средства в дни акции "Никогда не угрожайте им". Каждая фотосессия длилась 10-15 мин.

Живые елки, свечи и хрупкие украшения - не самый практичный способ создать праздничное настроение на рабочем месте. Можно избежать неприятностей и даже в последний момент сделать офис сказочным.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали смешных животных в рождественских образах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Это покойники&quot; – спортсмена возмутило засилье русского языка в Буковеле
"Это покойники" – спортсмена возмутило засилье русского языка в Буковеле 3 Просмотров: 16408
Анна Кривицкая с детьми разбились по дороге в школу
Анна Кривицкая с детьми разбились по дороге в школу 1 Просмотров: 11403
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
 Просмотров: 4743
Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
 Просмотров: 4068
Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога
Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога
 Просмотров: 4023
Животные
В Карпатах медведи до сих пор не могут уснуть
В Карпатах медведи до сих пор не могут уснуть Просмотров: 801
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
 Просмотров: 549
Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
 Просмотров: 4068
Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
26
 Просмотров: 25551
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
15
 Просмотров: 16587
Больше всего комментируют
21
Украина открыла дело за пересечение границы российским поездом
9
Опрос показал настроения украинцев относительно даты Рождества
6
"Взяток не брали, но результатов нету" - Зеленский увольняет двух глав ОГА
5
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
4
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Голосов: 126
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua