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вторник, 24 декабря 2019 02:24

Удивите коллег: показали идеи креативных офисных елок
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Живые елки, свечи и хрупкие украшения - не самый практичный способ создать праздничное настроение на рабочем месте.

Можно избежать неприятностей и даже в последний момент сделать офис сказочным, пишет boredpanda.com.

Ёлка в библиотеке
Фото: boredpanda.com
Ёлка в лаборатории
Ёлка с псами-поводырями
Обувная ёлка
Ёлка с бактерий

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Есть много причин, почему традиционной елке не место в офисе. В частности, никто не захочет вычищать иглы отовсюду. Если ваш офис еще не украшен, можете убедить коллег сплотиться и коллективно окунуться в праздничное настроение.

В ночь с 31 декабря на 1 января сильнейшими будут Марс, Сатурн, Луна и Венера. Отъезжать далеко от дома нельзя с 24 декабря по 12 января.

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