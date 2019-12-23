Удивите коллег: показали идеи креативных офисных елок

Живые елки, свечи и хрупкие украшения - не самый практичный способ создать праздничное настроение на рабочем месте.

Можно избежать неприятностей и даже в последний момент сделать офис сказочным, пишет boredpanda.com.

Фото: boredpanda.com

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Есть много причин, почему традиционной елке не место в офисе. В частности, никто не захочет вычищать иглы отовсюду. Если ваш офис еще не украшен, можете убедить коллег сплотиться и коллективно окунуться в праздничное настроение.

В ночь с 31 декабря на 1 января сильнейшими будут Марс, Сатурн, Луна и Венера. Отъезжать далеко от дома нельзя с 24 декабря по 12 января.