Где и с кем встречать 2020 года, чтобы призвать удачу в свой дом

Окружите себя родными людьми. Фото: lady.tochka.net

В ночь с 31 декабря на 1 января сильнейшими будут Марс, Сатурн, Луна и Венера. Отъезжать далеко от дома нельзя с 24 декабря по 12 января. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Солнце будет иметь меньше силы, потому что накануне Нового года состоится солнечное затмение, - говорит астролог. - Не стоит делать акцент на золотые и золотых украшениях, выбирать одежду желтых оттенков, платья и блузы с открытой спиной, отдавать предпочтение драгоценностям и брендовым вещам, которые будут подчеркивают статус человека. Золотистые вставки в одежде тоже будут неуместными".

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По словам астролога, если планируете встретить Новый год не в Украину, то лучше ехать в горы, а не на пляж.

"Удачными для празднования являются Грузия, Черногория, Германия и Ирландия. Если планируете путешествие по Украине, остановитесь на Карпатах, - говорит Максимова. - Маскарада устраивать не следует. Лучше праздновать в узкой компании, чем с большим количеством гостей. Окружите себя родными людьми. Это один из способов призвать удачу в дом. Удачно будет вестись семьям, где за столом будет сидеть старейший человек рода. Он будет символом надежности и сплоченности".

26 декабря состоится солнечное затмение - последнее в этом году. Астролог рассказала, какое влияние оно окажет на Украину.