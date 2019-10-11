Показали счастливых владельцев домашних животных с любимцами, которых заводить они не хотели

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Уговорить родителей завести домашнее животное – задача не из легких. Обычно они сопротивляются до последнего. Утверждают, что никогда не согласятся делить пространство с кошкой или собакой и даже уйдут из дома, если четырехлапое создание появится на пороге. Когда же сдаются и дают вынужденное согласие, сами настолько привязываются к новым членам семьи, что жизнь свою без них уже не представляют.

Фотодоказательства того, что животные обладают сверхъестественными способностями, заставляющими даже самых горячих противников всего пушистого сменить гнев на милость и полюбить их всем сердцем, показало издание Bright Side.

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Наличие в семье ребенка – не помеха воплощению мечты о домашнем любимце. За то, как скажется на состоянии здоровья малыша, появление в доме четырехлапого можно не волноваться. Ведь на самом деле от домашних животных для детского иммунитета немало пользы.