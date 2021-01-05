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вторник, 05 января 2021 13:23

Показали, как в январе цветет сакура в Закарпатье
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"Бешеная" сакура на Закарпатье цветет зимой
Фото: Игорь Гуледза
"Бешеная" сакура на Закарпатье цветет зимой
"Бешеная" сакура на Закарпатье цветет зимой
"Бешеная" сакура на Закарпатье цветет зимой

Среди января в Мукачево на Закарпатье расцвела "безумная" сакура.

Это дерево цветет зимой не первый раз, сообщил экскурсовод Игорь Гуледза в Facebook.

"Бешеная сакура:" Подержите, будьте добры, мой погарчик вина ". Извините, но это уже традиция показывать цветения этого бешеного дерева", - написал он.

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Экскурсовод говорит, что дерево назвали "бешеным" именно потому, что впервые цветет в январе-феврале.

В Закарпатье ежегодно едут сотни туристов, чтобы увидеть цветение сакур. В Мукачево, например, расположена самая длинная аллея сакур, где цветут более 250 деревьев.

В конце октября в столице зафиксировали природную аномалию - цветение сакуры. Соответствующее фото выложил в Facebook Николай Тимченко. Отметил, что фотография сделана 31 октября.

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