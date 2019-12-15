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воскресенье, 15 декабря 2019 15:23

Показали, как смехом преодолевать аэрофобию

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Показали, как смехом преодолевать аэрофобию
Фото: скрин из видео

Новый способ борьбы с аэрофобией с применением юмора опробовали МАУ и стенд-ап артист Денис Кораблев на внутреннем рейсе Киев-Харьков.

После стандартного инструктажа, взлета и набора высоты артист начал зачитывать свой текст, ассистировал ему бортпроводник.

Комик рассказал, что аварийный выход в самолете стоит использовать только в экстренной ситуации, т.к. авиалайнер не маршрутка, не стоит кричать "мне на следующей" и пытаться выйти самостоятельно.

Он также обратил внимание, что спасательный жилет должен надуваться только за пределами самолета, а если пассажир хочет отличаться от большинства, можно просто оставить хороший отзыв о МАУ в Facebook.

Также Денис поднял извечную тему, стоит ли хлопать после посадки в качестве благодарности пилотам.

"Во время посадки не обязательно аплодировать, у нас очень впечатлительные пилоты, могут взлететь на бис".

Для того, чтобы чувствовать себя комфортно в воздушном транспорте, прежде всего, надо сев в кресло самолета, правильно его настроить. Это поможет вам снизить дискомфорт.

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