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четверг, 30 июля 2020 02:28

Показали 10 изобретательных животных, которые овладевают искусством камуфляжа
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Домашние животные любят забавляться, маскируясь под интерьер или окружающую среду
Фото: © Marystuga / imgur
Домашние животные любят забавляться, маскируясь под интерьер или окружающую среду
Домашние животные любят забавляться, маскируясь под интерьер или окружающую среду
Домашние животные любят забавляться, маскируясь под интерьер или окружающую среду
Домашние животные любят забавляться, маскируясь под интерьер или окружающую среду

Домашние животные умные, милые и озорные. Но маскировать себя - это то, что им трудно удается. Недаром они не могли с этим справиться в дикой природе. Иногда домашних любимцев можно обнаружить, когда те прячутся между подушками дивана, но морда делает их видимыми, или когда пытаются "слиться" с камнями на пляже.

Подборку забавных фото изобретательных животных, которие овладевают искусством камуфляжа представил Bright Side

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Некоторые животные умеют настолько ярко выражать свои эмоции, что могут посоревноваться с актерами за "Оскара". В сети представили самые веселые фото талантливых животных.

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