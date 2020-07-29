Показали 10 изобретательных животных, которые овладевают искусством камуфляжа

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Домашние животные умные, милые и озорные. Но маскировать себя - это то, что им трудно удается. Недаром они не могли с этим справиться в дикой природе. Иногда домашних любимцев можно обнаружить, когда те прячутся между подушками дивана, но морда делает их видимыми, или когда пытаются "слиться" с камнями на пляже.

Подборку забавных фото изобретательных животных, которие овладевают искусством камуфляжа представил Bright Side

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Некоторые животные умеют настолько ярко выражать свои эмоции, что могут посоревноваться с актерами за "Оскара". В сети представили самые веселые фото талантливых животных.