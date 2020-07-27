14 фото животных, которые заслуживают "Оскара" за свои эмоции

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Животные способны выражать свои эмоции, как люди. Так же, как мы, они передают свое внутреннее состояние с помощью круглых глаз, убийственного или шокирующего взгляда. Вот несколько животных, чей веселый нрав является достойным "Оскара".

Портал Bright Side нашел несколько особо талантливых животных, которые не уступают актерам, которые неоднократно выигрывали награды.

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Домашние животные - источник безграничной любви. Животные отдают ее в несметном количестве. Пользователи со всего мира поделились фото, которые показывают нежные чувства к милых "членов своей семьи".