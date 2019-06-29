"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей

Фото: Валерий Шмаков

"С ножом - значит бандит", - такое в нашем постсоветском обществе отношение к ножевой культуре. Так считает мастер по изготовлению авторский ножей Александр Кравец из Львова. Мужчина начал изготавливать ножи в 2015-м Тогда работал консультантом в едином во Львове специализированном магазине "Штурм". Затем основал бренд KravaKnives. Выпускает и модели для ежедневного потребления, и милитаристские. Постоянно производит семь моделей. "Поганка", "Гадюка", "Доисторический", "Негиднык", "Комбатант", "Крук", "Кажан". На всех моделях указывает, что изготовленные в Украине.

"Есть поговорка: "Потерял нож - потерял жизнь". Но в современном мире нож не является предметом первой необходимости. Однако, его функционал остался тот же, что и тысячи лет назад. Даже если ты не военный специалист и не охотник, нож понадобится чтобы нить из джинсов обрезать ", - рассказывает Александр Крава.

Принципиально не использует природных материалов для изготовления ножей.

"Не использую камня, дерева. Во-первых, это из уважения к природе, во-вторых, есть качественные синтетические материалы и имею претензию, чтобы мои изделия прослужили много лет".

Часто в работе использует стекловолокно.

"Например, в модели ножей "Доисторический" стекловолокно обрабатываю так, что выглядит, как каменное орудие труда первобытных людей. Особенность моих ножей еще и в том, что стараюсь делать как можно меньше подвижных деталей. Прикреплять рукоять не на 6, а в на 2 болта. Сплошной полностью не делаю, потому некоторым нравится носить только стальной нож без рукоятки. Хотя могу изготавливать его в различных цветах и ​​дизайнах. Девушки иногда просят сделать розовую или оранжевую рукоятку. Предлагаю также много вариантов поясных креплений ", - рассказывает мастер.

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Чаще клиенты выбирают малые ножи, которые не требуют особой ситуации для использования.

""Поганка", "Доисторический"," Летучая мышь "имеют небольшие размеры клинка, поэтому считаются универсальными."Гадюка" или "Ворон" популярные среди военных. Последний у меня заказывали ребята из добровольческого полка "Азов". Модель "Негиднык" имеет такую форму клинка, что подходит для самообороны. Рукоятка там также в форме кольца, чтобы не так легко было его вырвать из рук ".

Продает ножи в Украине и за рубежом. Среди последних клиентов были жители Сингапура, Китая, Мексики, Австралии, Новой Зеландии.

Тернополянка Людмила Павлова воспроизвела аутентичное наряды всех регионов Украины. Чтобы их показать, специально вылепила 18 оригинальных глиняных кукол.