Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными

Фото: brightside.me

Появление в семье маленького ребенка — не повод отказываться от домашнего любимца. Здоровью малыша наличие в доме четырехлапого друга не будет представлять угрозы — наоборот, ранний контакт с бактериями поможет детскому организму сформировать против них крепкий иммунитет. Положительно повлияет наличие в доме животного и на психологическое благополучие малыша: когда ребенок подрастет, домашний любимец станет для него лучшим другом и преданным защитником, сможет компенсировать недостаток внимания, который дети часто испытывают из-за занятости родителей.

Трогательную фотоподборку, посвященную дружбе между детьми и домашними животными, подал портал Bright Side.

Представленные снимки лишат любых сомнений относительно того, стоит ли заводить домашнего любимца, если планируется рождение ребенка.

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Люди впервые приручили животных десятки тысяч лет назад. Сначала использовали их исключительно для получения мяса, молока и шкуры. Лишь со временем поняли, что животные — не просто еда. Трогательную дружбу между животными и людьми показали в подборке.