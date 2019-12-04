 
Ексклюзивы
1/5
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 846
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 5058
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19107
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6111
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 378
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3106
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1260
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1188
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1071
Фото
Все фото
20
16
8
22
10
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Наглый и истеричный: женщина спасла соболя
Наглый и истеричный: женщина спасла соболя
Сеть растрогала белка, которая не может спать без любимой игрушки
Сеть растрогала белка, которая не может спать без любимой игрушки
Показали забавных альпак, способных завоевать симпатию каждого
Показали забавных альпак, способных завоевать симпатию каждого
Забыть о диете: коты своим подбородком показали, как быть счастливыми
Забыть о диете: коты своим подбородком показали, как быть счастливыми
Видео
Все видео
Уникальное явление: львица родила второй раз за год
Уникальное явление: львица родила второй раз за год
На журналиста напала свинья
На журналиста напала свинья
Питон задушил оленя на водопое
Питон задушил оленя на водопое
В Белом доме наградили собаку-участника ликвидации главаря "Исламского государства"
В Белом доме наградили собаку-участника ликвидации главаря "Исламского государства"
Показали необычное видео закарпатских саламандр
Показали необычное видео закарпатских саламандр
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 5049
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1836
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2268
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6111
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 972
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
1 Просмотров: 909
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
среда, 04 декабря 2019 23:28

Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
20

  Комментировать

Под такой защитой за безопасность малыша можно не бояться.
Фото: brightside.me
Под такой защитой за безопасность малыша можно не бояться.
Под такой защитой за безопасность малыша можно не бояться.
Под такой защитой за безопасность малыша можно не бояться.
Под такой защитой за безопасность малыша можно не бояться.

Появление в семье маленького ребенка — не повод отказываться от домашнего любимца. Здоровью малыша наличие в доме четырехлапого друга не будет представлять угрозы — наоборот, ранний контакт с бактериями поможет детскому организму сформировать против них крепкий иммунитет. Положительно повлияет наличие в доме животного и на психологическое благополучие малыша: когда ребенок подрастет, домашний любимец станет для него лучшим другом и преданным защитником, сможет компенсировать недостаток внимания, который дети часто испытывают из-за занятости родителей.

Трогательную фотоподборку, посвященную дружбе между детьми и домашними животными, подал портал Bright Side.

Представленные снимки лишат любых сомнений относительно того, стоит ли заводить домашнего любимца, если планируется рождение ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уникальное явление: львица родила второй раз за год

Люди впервые приручили животных десятки тысяч лет назад. Сначала использовали их исключительно для получения мяса, молока и шкуры. Лишь со временем поняли, что животные — не просто еда. Трогательную дружбу между животными и людьми показали в подборке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
декабря

На Закарпатье создали военизированную организацию

Свидетелей "зачистили" на месте: новые факты о трагедии в Княжичах

Легендарного капитана сборной Бразилии погубил алкоголь

Часть украинских земель присоединили к Белоруссии

Начали менять церковную жизнь

Самое читаемое
Жители Донбасса готовятся &quot;порвать экономику Украины&quot;
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины" 6 Просмотров: 59167
&quot;Нормандская встреча&quot;. Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление
"Нормандская встреча". Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление 2 Просмотров: 27670
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
 1 Просмотров: 15984
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей Просмотров: 10062
Какими были Карпаты в начале ХХ века - подборка фото
Какими были Карпаты в начале ХХ века - подборка фото
20
 Просмотров: 9090
Животные
Наглый и истеричный: женщина спасла соболя
Наглый и истеричный: женщина спасла соболя
16
 Просмотров: 3133
Сеть растрогала белка, которая не может спать без любимой игрушки
Сеть растрогала белка, которая не может спать без любимой игрушки
8
 Просмотров: 3357
Показали забавных альпак, способных завоевать симпатию каждого
Показали забавных альпак, способных завоевать симпатию каждого
22
 Просмотров: 1737
Забыть о диете: коты своим подбородком показали, как быть счастливыми
Забыть о диете: коты своим подбородком показали, как быть счастливыми
10
 Просмотров: 2619
Уникальное явление: львица родила второй раз за год
Уникальное явление: львица родила второй раз за год
 Просмотров: 720
Больше всего комментируют
6
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины"
5
"Больно и противно" - украинский музыкант жаловался Дудю на ущемления Донбасса
3
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
2
Вятрович принес присягу народного депутата
2
Богдана в день рождения назвали "суперменом"
Голосов: 581
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua