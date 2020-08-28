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воскресенье, 30 августа 2020 02:28

Почему коты любят прятаться в коробках
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Кошки любят сидеть в коробках еще и потому, что в них теплее.
Фото: © xWretchedWorldx / reddit
Кошки любят сидеть в коробках еще и потому, что в них теплее.
Кошки любят сидеть в коробках еще и потому, что в них теплее.
Кошки любят сидеть в коробках еще и потому, что в них теплее.
Кошки любят сидеть в коробках еще и потому, что в них теплее.

Если вы когда-нибудь покупали домашнему любимцу изысканную кошачью кровать, наверное, заметили, что ему до нее нет дела. Пушистик скорее предпочтет коробку от обуви, сумку или косметичку. Ведь устоять перед соблазном залезть в какой-то труднодоступный уголок и притаиться там на несколько минут - не может.

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Существует мнение, что это неспроста. Ученые говорят, что таким образом коты борются со стрессом и релаксируют.

Золотистый ретривер Брюс собирает палочки, которые складывает в коллекцию. Их у него больше 50 разного размера. Такое необычное задание у животного возникло после снежной бури.

brightside
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