Почему коты любят прятаться в коробках

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Если вы когда-нибудь покупали домашнему любимцу изысканную кошачью кровать, наверное, заметили, что ему до нее нет дела. Пушистик скорее предпочтет коробку от обуви, сумку или косметичку. Ведь устоять перед соблазном залезть в какой-то труднодоступный уголок и притаиться там на несколько минут - не может.

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Существует мнение, что это неспроста. Ученые говорят, что таким образом коты борются со стрессом и релаксируют.

Золотистый ретривер Брюс собирает палочки, которые складывает в коллекцию. Их у него больше 50 разного размера. Такое необычное задание у животного возникло после снежной бури.