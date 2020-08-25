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вторник, 25 августа 2020 12:51

Пес-коллекционер: показали оригинальные находки собаки
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Золотистй ретривер Брюс собрал чудаковатую коллекцию
Фото: boredpanda.com
Золотистй ретривер Брюс собрал чудаковатую коллекцию
Золотистй ретривер Брюс собрал чудаковатую коллекцию
Золотистй ретривер Брюс собрал чудаковатую коллекцию
Золотистй ретривер Брюс собрал чудаковатую коллекцию

Золотистый ретривер Брюс собирает палочки, которые складывает в коллекцию. Их у него больше 50 разного размера. Такое необычное задание у животного возникло после снежной бури.

Об этом пишет Вoredpanda.

Ретривер однажды во время игры со своим хозяином Лео Айсенхуром потерял любимую палку под снегом. Он до сих пор ищу свою.

"Несколько дней он безумел, когда мы выходили на улицу, непрестанно ища свою палку. Он копался, зарывался председателем в снег, пытаясь найти ее", - рассказал Лео

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После этого Брюс начал собирать все палки, которые попадаются ему на глаза. Хозяин не против такого занятия и только фотографирует найденные вещи. Фото собачьих сокровищ веселят сеть и животное стало известно. Теперь его фотографии набирают больше 100 тысяч лайків.

Если есть желание изменить внешность, иногда стоит всего лишь посетить парикмахера. Это касается не только людей, но и наших четырехлапых друзей. После посещения грумера некоторые животные настолько не похожи на себя, что даже владельцы, и те их не узнают.

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