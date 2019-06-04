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вторник, 04 июня 2019 09:26

Почему капуста больше не увеличивает грудь

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Почему капуста больше не увеличивает грудь
Ученые опровергли популярный миф. Фото: Mamaprofi.com

Британские ученые опровергли миф о связи размера бюста и капусты. Среди людей бытует мнение, что овощ может существенно увеличить грудь.

Ученые решили окончательно убедиться в достоверности теории после получения Google-статистики. Ежемесячно британские женщины вводят в поисковик запрос "How to get bigger boobs" - "Как получить большие груди", сообщает The Mirror.

Среди украинок также популярен подобный миф. Его обосновывали тем, что в капусте есть компонент, который имитирует рост молочных желез.

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"Капуста имеет некоторые химические вещества, которые могут вести себя, как эстроген (женский гормон. - Gazeta.ua). Однако любое увеличение размера груди после начала употребления овоща на регулярной основе может быть случайным и это будет трудно научно доказать", - добавили ученые.

Также они отметили, что в капусте много питательных минералов и витаминов, поэтому ее следует ввести в свой рацион.

Когда в рационе мало овощей и фруктов, организм страдает от недостатка нужных витаминов и минералов. Из-за этого начинают беспокоить проблемы с самочувствием. Какие опасные симптомы могут появиться в такой ситуации, рассказали врачи.

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04
июня

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