Почему капуста больше не увеличивает грудь

Ученые опровергли популярный миф. Фото: Mamaprofi.com

Британские ученые опровергли миф о связи размера бюста и капусты. Среди людей бытует мнение, что овощ может существенно увеличить грудь.

Ученые решили окончательно убедиться в достоверности теории после получения Google-статистики. Ежемесячно британские женщины вводят в поисковик запрос "How to get bigger boobs" - "Как получить большие груди", сообщает The Mirror.

Среди украинок также популярен подобный миф. Его обосновывали тем, что в капусте есть компонент, который имитирует рост молочных желез.

"Капуста имеет некоторые химические вещества, которые могут вести себя, как эстроген (женский гормон. - Gazeta.ua). Однако любое увеличение размера груди после начала употребления овоща на регулярной основе может быть случайным и это будет трудно научно доказать", - добавили ученые.

Также они отметили, что в капусте много питательных минералов и витаминов, поэтому ее следует ввести в свой рацион.

