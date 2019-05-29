Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце

Фото: instagram.com/ariamcmanus

Дизайнер из Нью-Йорка Ария МакМанус объединила купальники с пляжными полотенцами. Речь идет о Towelkini.

Пользователи сети такую одежду считают сомнительным, но креативный трендом пляжной моды. Он активно распространяется, хотя лето еще не наступило, пишет Радио Максимум.

"Он объединяет две основные вещи для пляжа, ведь не нужно носить громоздкое полотенце и вряд ли получится потерять купальник - здесь они становятся одним целым", - говорится в описании необычного наряда.

Доступные полотенцебикини в трех цветах - желтом, зеленом и розовом. Стоят почти $200.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие купальники надо носить в этом сезоне

В купальнике-полотенце сложно плавать, но вполне можно одевать вместо парео.

Набирает популярность новый тренд пляжной моды. Верх купальника прикрывает грудь только сверху, а полоска снизу придерживает грудь. Популярные Instagram-блогера начали демонстрировать крой необычного верха, который называется "бикини под грудью".