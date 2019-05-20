Блогеры обнажили грудь: набирает обороты новый тренд

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Набирает популярность новый тренд пляжной моды. Верх купальника прикрывает грудь только сверху, а полоска снизу придерживает грудь.

Популярные Instagram-блогера начали демонстрировать крой необычного верха, который называется "бикини под грудью".

Кусок ткани переворачивает традиционные понятия бикини с ног на голову, обнажая грудь под верхом, а не сверху. Например, интернет-магазин Oh Polly продает укороченный топ-бикини с вырезом под грудью.

В комплекте обычно используют стринги с высокой талией, которые также имеют вырезанные секции и завязывают вокруг талии.

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Необычном тренда массово начали следовать популярные блогера. Пока подписчики придерживаются мнения, что это странно и смешно, потому что не оставляет места для воображения.

Некоторые звезды, чтобы привлечь к себе внимание, прибегают к слишком радикальным шагам. Например, выбирают платья, в которых выглядят практически голыми. И если еще несколько десятилетиями такими нарядами можно было кого-то шокировать, то сейчас без прозрачных платьев не обходится ни одна церемония. Такой откровенный наряд - весьма тонкая материя во всех смыслах этой фразы: один неверный шаг — и вот из списка "лучшее платье хозяйка наряда плавно переходит в лист "наихудшее". Тот самый случай, когда красота требует не только жертв, но и определенной смелости.