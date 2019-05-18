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воскресенье, 19 мая 2019 01:35

Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
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Некоторые звезды, чтобы привлечь к себе внимание, прибегают к слишком радикальным шагам. Например, выбирают платья, в которых выглядят практически голыми. И если еще несколько десятков лет такими нарядами можно было кого-то шокировать, то сейчас без прозрачных платьев не обходится ни одна церемония.

Такой откровенный наряд - весьма тонкая материя во всех смыслах этой фразы: один неверный шаг — и вот из списка "лучшее платье хозяйка наряда плавно переезжает в лист "наихудшее". Тот самый случай, когда красота требует не только жертв, но и определенной смелости.

Лиз Херли на премьере фильма «4 свадьбы и одни похороны», 1994. Это сегодня Лиз Херли – степенная леди, не пропускающая ни одного мероприятия, на котором можно засветиться рядом с особами королевской крови. А в далеких 90-х слово «дресс-код» существовало для кого угодно, но только не для нее. В 1994 году Лиз удивила всех, прибыв на премьеру фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» в платье Versace, которое буквально держалось на одних булавках (и кое-как – на пышной груди актрисы).
Платье стало настоящей классикой жанра. Если модные журналисты хотят особо отметить чей-то экстравагантный «голый» наряд, они сравнивают его с этим черным шедевром Лиз Херли по шкале «дотянула – переплюнула».
Роуз МакГоуэн, MTV Video Music Awards, 1998. Актриса наделала немало шумихи, появившись на красной дорожке MTV VMA в прозрачном платье. На тот момент актриса встречалась с Мэрилином Мэнсоном, поэтому отчаянную выходку многие объясняли его пагубным влиянием. Сама Роуз теперь утверждает, что ее намерений никто не понял: она выбрала это платье не для того, чтобы показать себя, а в качестве молчаливого протеста против голливудской системы в целом и Вайнштейна в частности (Актриса была одной из первых, кто рассказал о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна).
"Это был мой первый публичный выход после пережитого насилия. Для меня это платье было чем-то вроде вопроса: "Ну что, вы этого хотите?". Никогда до этого и никогда после я ничего подобного не надевала. Это было политическим утверждением. Конечно, в то время не было ни Twitter, ни Instagram, никакой возможности говорить за себя, – подчеркнула актриса.
Дженнифер Лопес, 42nd Annual Grammy Awards, 2000. Кажется, ни до, ни после Джей Ло не удалось поразить публику более, чем она сделала это в 2000-м году на ежегодной церемонии вручения Grammy. Мы уже забыли, что там и кому вручили, и была ли сама Джей Ло среди номинанток. Но это зеленое полупрозрачное платье, держащееся на одной единственной массивной броши, закрепленной ниже пупка, все помнят до сих пор. Особенно то, как края наряда норовили распахнуться всякий раз, когда звезда начинала двигаться.

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