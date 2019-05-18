Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях

Некоторые звезды, чтобы привлечь к себе внимание, прибегают к слишком радикальным шагам. Например, выбирают платья, в которых выглядят практически голыми. И если еще несколько десятков лет такими нарядами можно было кого-то шокировать, то сейчас без прозрачных платьев не обходится ни одна церемония.

Такой откровенный наряд - весьма тонкая материя во всех смыслах этой фразы: один неверный шаг — и вот из списка "лучшее платье хозяйка наряда плавно переезжает в лист "наихудшее". Тот самый случай, когда красота требует не только жертв, но и определенной смелости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают