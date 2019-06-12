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четверг, 13 июня 2019 03:28

Писатели - кошатники: показали домашних любимцев звезд мировой литературы
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Хулио Кортасар
Фото: facebook.com/UkrainianBookInstitute
Стивен Кинг
Хорхе Луис Борхес
Марк Твен
Рей Бредбери

Писатели - еще те кошатников.

У Марка Твена их было 10. Когда он раздражался, то даже фырчал, как злые кошки, вспоминает его дочь Сюзи.

"Мама любит хорошие манеры, а папа - котов", - говорила она.

Любимицей Твена была трехцветная кошечка. Она всегда спала на круглом обеденном столе, накрытом красной скатертью. Твен не позволял ее прогонять. Объяснял, что цвет скатерти подчеркивает красоту кошачьей шубки. А еще у него были коты Грех и Сатана.

Кота Германа Гессе звали Лове. Писатель так любил животных, написал книгу "Исследование одного кота".

В Брэдбери некоторое время жило 22 кошки. Но в старости писатель жил с кошками Вин-Вин и Дитци.

"Кошки - гангстеры мира, живущие вне закона и так же умирающие", - говорил король ужасов Стивен Кинг. Животным он посвятил немало рассказов, в частности рассказ "Адская кошка".

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Американский писатель Эрнест Гемингуей тоже любил кошек. Живя на Кубе он держал 13 животных. Они казались ему маленькими львами.

Сегодня потомки любимого кота Эрнеста Хемингуэя более 70 лет счастливо и беззаботно обитают в доме-музее писателя на острове Ки-Уэст в штате Флорида. Работники музея признают, что половина посетителей приезжает к ним не ради того, чтобы увидеть место, где жил и творил Хемингуэй, а чтобы своими глазами посмотреть на удивительных животных.

Один из самых популярных американских авторов Чарльз Буковски очень любил кошек.

"Хорошо иметь целую кучу котов вокруг. Если чувствуешь себя плохо — посмотри на кошек, тогда тебе станет лучше, потому что они всё знают, знают таким, какое оно есть на самом деле. Их ничем не удивишь. Они просто знают. Они — спасители. Чем больше у тебя котов, тем дольше ты проживешь. Если у тебя сто котов, то ты проживешь в десять раз дольше, чем если бы у тебя было только десять. Однажды это обнаружится, и люди станут заводить по тысяче кошек и будут жить вечно. Это в самом деле смешно", - говорил он в интервью 1987 году журналу "Interview".

Домашние животные не могут полноценно коммуницировать с хозяевами. А временами так хочется услышать от них о взаимной любви. Специалисты по поведению животных подготовили 10 признаков того, что ваш кот любит вас.

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