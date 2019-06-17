Первую змеиную ферму открыли в Украине

Супруги-фермеры открыли змеиную ферму на Львовщине Фото: fermer.blog

Фермерское хозяйство "Западная улитка" в селе Солонка Пустомытовского района Львовщины выращивает съедобных змей. Это первая в Украине змеиная ферма.

Совладелица фермы Ирина Юскевич говрит, что змей выращивают на ферме два месяца. Примерно 70 неядовитых пресмыкающихся содержатся в специальном вольере. Фермеры выращивают рептилий для продажи в рестораны, пишет Fermer.blog.

Лишь недавно владельцам удалось получить необходимые разрешения. Для специалистов Госпродпотребслужбы Пустомытовского района это был неожиданный вид бизнеса. Ферма находится на стандартном участке между частными домами в Солонки.

Супруги-фермеры не хотят останавливаться на разведении улиток и змей. Планируют выращивать лягушек и саранчу.

Блюдо, приготовленное из змеи будет стоить в пределах 3-4 тыс. грн за порцию. При этом с одной змеи можно приготовить еды на трех человек. Чтобы змеи достигли товарных кондиций, их выращивают в течение трех лет. На корм им идут перепелиные яйца, молоко и свежий малек из рыбных хозяйств.

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По мнению Ирины Юскевич, змеиное мясо не приобретет большую популярность, но всегда найдутся люди, которые захотят попробовать что-то необычное. Фермеры планируют запустить выращивание и ядовитых змей для получения ядов, используемых в фармацевтике.

В селе Солонка возле Львова расположена ферма, которая экспортирует в ЕС 25 тонн улиток. Это стало доступным в Европе из-за запрета собирать там природного улитки, - об этом пишет agronews. Супруги Юскевич четыре года изучает как выращивать улиток. С 2017 года зарегистрировали семейное фермерское хозяйство. Выращивают улиток максима и Мюллер, которых любят европейцы. Осенью будут готовы экспортировать в ЕС до 25 тонн деликатеса. Сейчас занимаются их репродукцией. Фермерский улитка становится взрослым за девять месяцев, тогда как естественном нужно три года.