Пара организовала сказочную индийскую свадьбу в Диснейленде

Фото: Rashpal/SWNS

Индийская пара 29-летние Варун Бханот и Аниша Сет сыграли свадьбу на тему Болливуд в парижском Диснейленде.

Это первая пара, которая сыграла свадьбу, как из индийского кинематографа в парке развлечений, сообщает metro.co.uk.

Церемонию провели в полночь у культового замка "Спящей красавицы". Далее пара провели индуистскую традиционную обряд у озера.

Предложение жених сделал тоже оригинально. Он организовал путешествие на вертолете. А когда пролетали над пшеничным полем, попросил взглянуть вниз. На поле большими буквами был написан главный вопрос.

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Свадьбу в Париже организовывали год. Говорят, что хотели чтобы две сказки - Дисней и Болливуд встретились.

"Люди наслаждаются магией этого места. Было очень приятно видеть, как дети и взрослые на аттракционах наслаждались магией вместе с нами", - говорит Варун.

В сети рассказали о забавных брачные объявления. С их помощью 100 лет назад мужчины и женщины искали себе пару.