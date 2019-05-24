Озвучили впечатляющее количество смертей в сериале "Игра престолов"

Подсчитали сколько убийств в "Игре престолов" подсчитали количество убийств в сериале "Игра престолов".
За 8 сезонов культового сериала были убиты 6887 персонажей, пишет The Washington Post. К числу мертвых входят люди, животные и персонажи, воскресли.
Наиболее кровавый убийца - дракон Дрогон, который сжег 1426 персонажей. Второе место в Арии Старк - это 1278 жертв. Третье место у дракона Рейгара - 273 убитых.
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В рейтинге самых кровавых баталий сериала победила битва за Винтерфел - 3512 персонажей.
С каждым новым сезоном количество мертвых увеличивалось. В первом сезоне погибло всего 59 героев, а в последнем эта цифра достигает 4548.
Все эпизоды сериала "Игра престолов" объединили в один ролик. В социальной сети Twitter появилось фанатский видео, содержащее по одной секунде с каждой серии шоу.
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