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пятница, 24 мая 2019 11:47

Озвучили впечатляющее количество смертей в сериале "Игра престолов"

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Озвучили впечатляющее количество смертей в сериале &quot;Игра престолов&quot;
Количество убийств в "Игре престолов" впечатляет. Фото: Politeka.net

Подсчитали сколько убийств в "Игре престолов" подсчитали количество убийств в сериале "Игра престолов".

За 8 сезонов культового сериала были убиты 6887 персонажей, пишет The Washington Post. К числу мертвых входят люди, животные и персонажи, воскресли.

Наиболее кровавый убийца - дракон Дрогон, который сжег 1426 персонажей. Второе место в Арии Старк - это 1278 жертв. Третье место у дракона Рейгара - 273 убитых.

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В рейтинге самых кровавых баталий сериала победила битва за Винтерфел - 3512 персонажей.

С каждым новым сезоном количество мертвых увеличивалось. В первом сезоне погибло всего 59 героев, а в последнем эта цифра достигает 4548.

Все эпизоды сериала "Игра престолов" объединили в один ролик. В социальной сети Twitter появилось фанатский видео, содержащее по одной секунде с каждой серии шоу.

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