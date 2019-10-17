Особенные: показали красавиц, в которых соединились разные национальности

Фото: Adme.ru

Люди, которые рождаются от разнонациональных союзов, часто выглядят привлекательнее, чем у мононациональных пар.

Такое явление связывают с генетикой. Дети в таких родителей рождаются сильными, здоровыми и быстрее адаптируются. Издание Adme.ru создало подборку красавиц, которые объединили в себе самые разнообразные национальности.

Кико Мидзухара

Япония + Корея + США

Посмотреть эту публикацию в Instagram @shiseido @beanartist_shiseido_wwd_jp ❤️❤️❤️ 少しの間だけ表参道駅にてこのキャンペーン達が見れるそうです☺️ Публикация от Rina Fukushi /福士リナ (@rinao127) 3 Сен 2018 в 11:05 PDT

Сара Лисандер

Норвегия + Нигерия

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sarah Lysander Carter (@sarahlysander) 24 Авг 2019 в 10:47 PDT

Лорен Николь Чин

Китай + Ямайка + африканские корни

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ㄥ卂ㄩ尺乇几 匚卄丨几 🐲 (@laurenicolechin) 11 Авг 2018 в 7:34 PDT

Хадиджа Ред Тандер

Индейские корни + Испания + африканские корни

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khadijha Red Thunder (@khadijha) 30 Янв 2019 в 5:43 PST

Рина Фукуши

Япония + Филиппины

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rina Fukushi /福士リナ (@rinao127) 3 Сен 2018 в 11:05 PDT

Алиша Диксон

Англия + Ямайка

Посмотреть эту публикацию в Instagram 💚 Публикация от ALESHA DIXON (@aleshaofficial) 6 Сен 2018 в 3:38 PDT

Далянь Арекион

Маврикий + Испания

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dalianah Arekion (@dalianaharekion) 8 Май 2019 в 7:24 PDT

Каролин Таварес

Португалия + Бразилия + афроамериканские корни

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @carolintavares 16 Сен 2019 в 1:53 PDT

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Дилия Мартинс

Голландия + Нигерия

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DILIA MARTINS (@diliamartins) 23 Июн 2019 в 2:02 PDT

Анаис Мали

Польша + Чад

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anaïs Mali 🐉🌖👁 (@realanaismali) 6 Июн 2019 в 12:35 PDT

Элена Саратцева

Россия + Ангола

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Элена Саратцева (@saratceva) 14 Ноя 2018 в 3:34 PST

Эка Эйох

Кавказские корни + Нигерия

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eka Eyoh (@allthingseka) 13 Авг 2017 в 10:30 PDT

Филлипа Стил

Фиджи + Тонга + Франция + Англия

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Phillipa Steele (@phillipasteele) 9 Июл 2018 в 7:58 PDT

Морган Антуш

Барбадос + индейские корни + Словакия + Швейцария + Ирландия

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Morgan Antush (@oohmorgan) 9 Май 2019 в 4:22 PDT

Шанина Шейк

Пакистан + Литва

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SHANINA SHAIK (@shaninamshaik) 24 Июл 2019 в 3:25 PDT

Японский фотограф Ёсихиро Тацуко занимается профессиональной деятельностью более 60 лет. Женский мотив проявился в работах Ёсихиро лучше. Фотографии женского ню называют исключительными произведениями визуального искусства.