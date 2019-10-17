Особенные: показали красавиц, в которых соединились разные национальности

Люди, которые рождаются от разнонациональных союзов, часто выглядят привлекательнее, чем у мононациональных пар.
Такое явление связывают с генетикой. Дети в таких родителей рождаются сильными, здоровыми и быстрее адаптируются. Издание Adme.ru создало подборку красавиц, которые объединили в себе самые разнообразные национальности.
Кико Мидзухара
Япония + Корея + США
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@shiseido @beanartist_shiseido_wwd_jp ❤️❤️❤️ 少しの間だけ表参道駅にてこのキャンペーン達が見れるそうです☺️
Сара Лисандер
Норвегия + Нигерия
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Лорен Николь Чин
Китай + Ямайка + африканские корни
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Хадиджа Ред Тандер
Индейские корни + Испания + африканские корни
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Рина Фукуши
Япония + Филиппины
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Алиша Диксон
Англия + Ямайка
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Далянь Арекион
Маврикий + Испания
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Каролин Таварес
Португалия + Бразилия + афроамериканские корни
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Дилия Мартинс
Голландия + Нигерия
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Анаис Мали
Польша + Чад
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Элена Саратцева
Россия + Ангола
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Эка Эйох
Кавказские корни + Нигерия
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Филлипа Стил
Фиджи + Тонга + Франция + Англия
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Морган Антуш
Барбадос + индейские корни + Словакия + Швейцария + Ирландия
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Шанина Шейк
Пакистан + Литва
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Японский фотограф Ёсихиро Тацуко занимается профессиональной деятельностью более 60 лет.
Женский мотив проявился в работах Ёсихиро лучше. Фотографии женского ню называют исключительными произведениями визуального искусства.
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