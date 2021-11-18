Очаровательные олени Ричмонд парка: подборка фото из Лондона

В Лондоне в Ричмонд парке продолжается олений гон, который начался в сентябре.

Фотограф Тоби Мелвилл сделал серию фотографий в Королевском природном заповеднике, где проживают более 600 оленей. 16 ноября их опубликовало агентство Reuters.

Ричмонд парк - одна из самых красивых зеленых зон не только в Лондоне, но и во всей Великобритании. Парк основал Карл I в 1625 году. Здесь можно увидеть оленей, лебедей и другую живность, которая свободно гуляет по территории без каких-либо ограждений.

Фото: Reuters

Второй по величине парк страны полностью расположен в пределах Лондона. Его протяженность составляет около 4 км. Заповедник покрыт лесом и полянами, есть около 30 прудов. В парке растет более 130 тыс. деревьев. Возраст некоторых дубов превышает 750 лет. С холмов парка открывается вид на центр Лондона.

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В Великобритании сдают в аренду обсерваторию британского короля Георга III. Здание площадью более 6,5 тыс. кв. м. можно арендовать за $50 тыс. за ночь. Обсерватория расположена в парке Old Deer Park в Ричмонде, графство Суррей. Ее построили в 1769 году для наблюдений за Венерой. Купол на верхушке вращается. Он является старейшей подобной конструкцией своего рода в мире до сих пор функционирует.