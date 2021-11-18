 
Ексклюзивы
1/5
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Просмотров: 783
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Просмотров: 756
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 6660
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
9 Просмотров: 3870
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
Просмотров: 801
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
Просмотров: 702
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
1 Просмотров: 10873
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 3267
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 873
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Просмотров: 1143
Фото
Все фото
20
15
3
2
4
Очаровательные олени Ричмонд парка: подборка фото из Лондона
Очаровательные олени Ричмонд парка: подборка фото из Лондона
Определили самое забавное фото дикой природы: яркие кадры
Определили самое забавное фото дикой природы: яркие кадры
Фотоловушка в Чернобыльской зоне сняла &quot;водные процедуры&quot; зверя
Фотоловушка в Чернобыльской зоне сняла "водные процедуры" зверя
Украинцев обязали делать страховку на собак – правительство утвердило перечень пород
Украинцев обязали делать страховку на собак – правительство утвердило перечень пород
Лось разбил окно и ворвался в класс во время урока
Лось разбил окно и ворвался в класс во время урока
Видео
Все видео
Люди в шоке: на пляже забрело редкое животное-"мягкая игрушка"
Люди в шоке: на пляже забрело редкое животное-"мягкая игрушка"
В Испании "сорвали" эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная "команда"
В Испании "сорвали" эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная "команда"
Женщина отбилась тростью от леопарда
Женщина отбилась тростью от леопарда
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
В Китае открыли "фуд-корт" для мигрирующих слонов
В Китае открыли "фуд-корт" для мигрирующих слонов
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
Просмотров: 1935
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 765
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1008
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2538
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2021
Просмотров: 252
Темні часи
Вчора їхав у поїзді додому й згадав, дивлячись у темне вікно, яким було українське телебачення на початку 1990-х. Літо. Мені трохи більше 20 років. ...
пятница, 19 ноября 2021 04:37

Очаровательные олени Ричмонд парка: подборка фото из Лондона
20

  Комментировать

В Лондоне в Ричмонд парке продолжается олений гон, который начался в сентябре.

Фотограф Тоби Мелвилл сделал серию фотографий в Королевском природном заповеднике, где проживают более 600 оленей. 16 ноября их опубликовало агентство Reuters.

Ричмонд парк - одна из самых красивых зеленых зон не только в Лондоне, но и во всей Великобритании. Парк основал Карл I в 1625 году. Здесь можно увидеть оленей, лебедей и другую живность, которая свободно гуляет по территории без каких-либо ограждений.

Фото: Reuters

Второй по величине парк страны полностью расположен в пределах Лондона. Его протяженность составляет около 4 км. Заповедник покрыт лесом и полянами, есть около 30 прудов. В парке растет более 130 тыс. деревьев. Возраст некоторых дубов превышает 750 лет. С холмов парка открывается вид на центр Лондона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В одном из зоопарков США от Covid-19 погибли три снежных барса

В Великобритании сдают в аренду обсерваторию британского короля Георга III. Здание площадью более 6,5 тыс. кв. м. можно арендовать за $50 тыс. за ночь. Обсерватория расположена в парке Old Deer Park в Ричмонде, графство Суррей. Ее построили в 1769 году для наблюдений за Венерой. Купол на верхушке вращается. Он является старейшей подобной конструкцией своего рода в мире до сих пор функционирует.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Очаровательные олени Ричмонд парка: подборка фото из Лондона». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: &quot;Смешно говорить&quot;
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: "Смешно говорить"
5
 Просмотров: 18036
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
 1 Просмотров: 10873
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
10
 Просмотров: 9181
Неделю умирала дома: 4-летнюю девочку до смерти избил отец
Неделю умирала дома: 4-летнюю девочку до смерти избил отец Просмотров: 8379
&quot;Что-то начала бормотать&quot; - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека
"Что-то начала бормотать" - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека Просмотров: 7983
Животные
Определили самое забавное фото дикой природы: яркие кадры
Определили самое забавное фото дикой природы: яркие кадры
15
 Просмотров: 5274
В одном из зоопарков США от Covid-19 погибли три снежных барса
В одном из зоопарков США от Covid-19 погибли три снежных барса Просмотров: 234
Люди в шоке: на пляже забрело редкое животное-"мягкая игрушка"
Люди в шоке: на пляже забрело редкое животное-"мягкая игрушка"
 Просмотров: 1863
Фотоловушка в Чернобыльской зоне сняла "водные процедуры" зверя
Фотоловушка в Чернобыльской зоне сняла "водные процедуры" зверя
3
 Просмотров: 1413
Птица пролетела без посадки рекордное расстояния - больше 13 тыс. км
Птица пролетела без посадки рекордное расстояния - больше 13 тыс. км Просмотров: 2817
Больше всего комментируют
18
Доллар дорожает второй день подряд
14
В "Слуге народа" критически отреагировали на расследование Bellingcat
9
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
4
Расследование Bellingcat задержал Зеленский - журналист
4
Планировали покушение на одного из министров
Голосов: 2186
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть