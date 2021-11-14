В одном из зоопарков США от Covid-19 погибли три снежных барса

Заразились также два суматранских тигра. Фото: pixabay.com

В США в зоопарке в Линкольне, штат Небраска в субботу от Covid-19 скончались три снежных барса.

В стране продолжают фиксировать заражение коронавирусом среди животных, написали представители парка в Facebook.

"В Детском зоопарке Линкольна за осложнения коронавирус умерли трое наших леопардов - Ранние, Эверест и Макалу. Эта потеря на самом деле ужасная", - говорится в сообщении.

Кроме барсов, которые не выжили, Covid-19 заразились два суматранских тигра. Им удалось преодолеть болезнь.

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