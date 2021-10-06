Умерла горилла, которая стала звездой из-за селфи

Смотритель Андре Баума с Ндакаси перед ее смертью / CNN

Горная горилла, которая стала интернет-звездой после того, как появилась на селфи, сделанном в старейшем национальном парке Африки, умерла на руках у рейнджера, спасшего ее в младенчестве.

Фото, на которой горилла Ндакаси делает последний вздох на руках в Андре Баума, показала связь между обезьянами, которые находятся под угрозой исчезновения, и теми, кто рискует жизнью для их спасения. Об этом пишет The Times.

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Ндакаси умерла в национальном парке в Демократической Республике Конго 26 сентября на 14-м году жизни после продолжительной болезни. Баума присматривал за Ндакаси с тех пор, как рейнджеры обнаружили, что она цеплялась за тело мертвой матери в 2007 году, когда ей было два месяца. Ндакаси считал Бауму суррогатным отцом после того, как он спас ее.

"Для меня было привилегией поддерживать такое любящее существо и заботиться о нем. Это был милый характер и интеллект, которые помогли мне понять связь между людьми и большими обезьянами. И почему мы должны делать все возможное для их защиты. Горжусь, что назвал Ндакаши другом. Любил ее как ребенка. А ее жизнерадостный характер заставлял меня улыбаться каждый раз, когда общался с ней. Мы будем скучать по ней. Но всегда благодарны ей за то богатство, которое она принесла в нашу жизнь", - сказал Баума.

Ндакаси снялась в нескольких телешоу и фильмах, включая документальный фильм "Вирунга".

Мать Ндакаси застрелили браконьеры. Массовые убийства животных, находящихся под угрозой исчезновения, привели к реформам, которые значительно усилили защиту горных горилл.

22 декабря 1956-го детеныш гориллы по имени Коло родилась в зоопарке города Колумбуса в США. Она стала первой гориллой, родившейся в неволе.