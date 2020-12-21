В неволе родилась первая горилла

Горилла Коло в 2009-м / Wikipedia

22 декабря 1956-го детеныш гориллы по имени Коло родилась в зоопарке города Колумбуса, США. Она стала первой гориллой, которая родилась в неволе.

Коло - западная низменная горилла. Весила при рождении примерно 1,8 кг. Была дочерью Милли и Мака - двух горилл, пойманных во французском Камеруне. Их привезли в зоопарк в 1951 году.

Гориллы - мирные, умные животные, обитающие в Африке небольшими группами во главе со взрослым самцом. Есть три подвида: западная низинная, восточная низинная и горная. Большинство горилл в неволе происходят из западных низинных.

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Гориллы - вегетарианцы. Их единственный естественный враг - люди, которые на них охотятся. В среднем горилла живет до 35 лет в дикой природе и до 50 лет в неволе.

Зоопарк Колумбуса построил для Коло питомник, где ее воспитывали. За годы смотрители разработали среду обитания, имитирующая природный ареал.

Коло впоследствии стала матерью и бабушкой. А в 1996-м прабабушкой Тими - первого детеныша вида, зачатого путем искусственного оплодотворения. Тими родила первенца в 2003 году. Коло умерла в 2017 году, прожив 61 год.

Сегодня в неволе в мире живет около 750 горилл. В дикой природе их осталось около 100 тыс. равнинных и гораздо меньше горных. Большинство зоопарков активно участвуют в программах разведения животных в неволе и согласились не покупать горилл, рожденных в дикой природе.