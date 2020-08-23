Ночь с котом: отель предлагает оригинальную услугу

Для людей, которые любят кошек и мечтают стать счастливыми хозяевами питомца, но не уверены в своем решении, предлагают специальную услугу.
В японском городе Югавара есть отель "My Cat Yugawara" в котором можно примерить на себя роль кошачьего владельца.
Отель предлагает гостям арендовать кошку на вечер или на ночь. Но сначала гостю устроят собеседование для подтверждения добрых намерений. Далее предложат провести по крайней мере час в общем пространстве отеля - кошачьем кафе. Услуга стоит 900 иен (около $9) за первый час и 450 иен (чуть больше $4) за каждый последующий. Кошачье угощение стоит 150 иен.
Если все пройдет хорошо, временному хозяину принесут вызбранного питомца в 17:30 и оставят до 9-ти часов утра следующего дня. Такая услуга стоит 2 тыс. иен (около $20). Владельцу также придется ухаживать за котом - кормить и убирать за ним.
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Отель расположен в двухэтажном здании. Для каждого этажа предлагают разных котов. Выбрать подопечного можно на сайте. В короткой информации под фото рассказывают о возрасте кота, его породе и привычках. Одна из кошек - слепая, поэтому гостей просят чаще говорить с животным приветливым голосом.
Дополнительно оплачивают пребывание в отеле - ночь, в зависимости от удобств номера, стоит $30-50. А также есть еще одна услуга - отель для кошек, где можно оставить хозяйских любимцев на временную передержку.
Каждое животное уникальное, величественное и чарующее по своему. Эти домашние любимцы не исключение. Генетика наградила их оригинальной внешностью.
Такое впечатление, что этот кролик только что вышел от визажиста, который сделал ему роскошный макияж глаз. А у белых котов стоят разноцветные линзы. Даже не верится, что природа настолько умело поколдовала над их внешностью.
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