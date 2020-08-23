Ночь с котом: отель предлагает оригинальную услугу

Для людей, которые любят кошек и мечтают стать счастливыми хозяевами питомца, но не уверены в своем решении, предлагают специальную услугу.

В японском городе Югавара есть отель "My Cat Yugawara" в котором можно примерить на себя роль кошачьего владельца.

Фото: mycat-yugawara.com

Отель предлагает гостям арендовать кошку на вечер или на ночь. Но сначала гостю устроят собеседование для подтверждения добрых намерений. Далее предложат провести по крайней мере час в общем пространстве отеля - кошачьем кафе. Услуга стоит 900 иен (около $9) за первый час и 450 иен (чуть больше $4) за каждый последующий. Кошачье угощение стоит 150 иен.

Если все пройдет хорошо, временному хозяину принесут вызбранного питомца в 17:30 и оставят до 9-ти часов утра следующего дня. Такая услуга стоит 2 тыс. иен (около $20). Владельцу также придется ухаживать за котом - кормить и убирать за ним.

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Отель расположен в двухэтажном здании. Для каждого этажа предлагают разных котов. Выбрать подопечного можно на сайте. В короткой информации под фото рассказывают о возрасте кота, его породе и привычках. Одна из кошек - слепая, поэтому гостей просят чаще говорить с животным приветливым голосом.

Дополнительно оплачивают пребывание в отеле - ночь, в зависимости от удобств номера, стоит $30-50. А также есть еще одна услуга - отель для кошек, где можно оставить хозяйских любимцев на временную передержку.

Каждое животное уникальное, величественное и чарующее по своему. Эти домашние любимцы не исключение. Генетика наградила их оригинальной внешностью.

Такое впечатление, что этот кролик только что вышел от визажиста, который сделал ему роскошный макияж глаз. А у белых котов стоят разноцветные линзы. Даже не верится, что природа настолько умело поколдовала над их внешностью.