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понедельник, 17 августа 2020 02:28

Показали животных, сорвавших генетический джекпот
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Тот случай, когда природа решила поэкспериментировать и ей это удалось
Фото: instagram:sis.twins
Тот случай, когда природа решила поэкспериментировать и ей это удалось
Тот случай, когда природа решила поэкспериментировать и ей это удалось
Тот случай, когда природа решила поэкспериментировать и ей это удалось
Тот случай, когда природа решила поэкспериментировать и ей это удалось

Каждое животное уникальное, величественное и чарующее по своему. Эти домашние любимцы не исключение. Генетика наградила их оригинальной внешностью.

Такое впечатление, что этот кролик только что вышел от визажиста, который сделал ему роскошный макияж глаз. А у белых котов стоят разноцветные линзы. Даже не верится, что природа настолько умело поколдовала над их внешностью.

Bright Side представил подборку фото животных, которые завораживают необычной красотой.

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Кот Джуно, сочетание гималайской и бирманской породы, стал звездой сети. Все потому, что имеет демонически сердитый и одновременно забавный вид.

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