Показали животных, сорвавших генетический джекпот

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Каждое животное уникальное, величественное и чарующее по своему. Эти домашние любимцы не исключение. Генетика наградила их оригинальной внешностью.

Такое впечатление, что этот кролик только что вышел от визажиста, который сделал ему роскошный макияж глаз. А у белых котов стоят разноцветные линзы. Даже не верится, что природа настолько умело поколдовала над их внешностью.

Bright Side представил подборку фото животных, которые завораживают необычной красотой.

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Кот Джуно, сочетание гималайской и бирманской породы, стал звездой сети. Все потому, что имеет демонически сердитый и одновременно забавный вид.