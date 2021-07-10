Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото

Советские фильмы в 1960-х годах изображали СССР, как большую и космическую державу. На самом деле страна была бедной и "серой".

Фотоподборку о жизни в Советском Союзе того периода, изложил в своем Livejournal белорусский блогер Максим Мирович. Отобрал снимки, сделанные фотографом и путешественником Ирвингом Снайдером.

Фото: Ирвинг Снайдер

"Подобные фотографии часто делали не советские граждане, а приезжие в СССР журналисты. Они не были проинструктированы "ответственными товарищами" о том, что можно и нужно снимать, а что - категорически нельзя. Поэтому, взгляд их объектива на советскую действительность - лишен цензуры", - пишет Мирович.

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В Советском Союзе было много любителей выпить, несмотря на постоянные заявления властей о борьбе с алкоголизмом. Люди не стеснялись напиваться прямо на глазах детей или на улицах. Часто делали это около пивных и алкогольных магазинов. С закуски популярностью пользовались плавленые сырки.