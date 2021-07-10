 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 2404
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 198
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 450
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 621
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 2277
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
4 Просмотров: 1350
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 1116
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 522
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1440
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1341
Фото
Все фото
17
5
27
5
28
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
День Ангела 10 июля: как оригинально поздравляли именинников в древности и сейчас
День Ангела 10 июля: как оригинально поздравляли именинников в древности и сейчас
Японский художник вырезает вытынанки из листьев деревьев
Японский художник вырезает вытынанки из листьев деревьев
Проснулся крупнейший вулкан Европы - мощные фото
Проснулся крупнейший вулкан Европы - мощные фото
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Видео
Все видео
Превратили поле в произведение искусства. Высеяли наибольший герб Украины
Превратили поле в произведение искусства. Высеяли наибольший герб Украины
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
По Припяти разгуливал рогатый красавец в сопровождении четырехлапой "охраны"
По Припяти разгуливал рогатый красавец в сопровождении четырехлапой "охраны"
"Страшно и красиво" - украинский курорт накрыло "воздушное цунами"
"Страшно и красиво" - украинский курорт накрыло "воздушное цунами"
Крокодил навел ужас - залез в дом и нападал на людей
Крокодил навел ужас - залез в дом и нападал на людей
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 630
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 621
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 891
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 585
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2556
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
09 июля 2021
Просмотров: 198
Топ
Немає нічого простішого, ніж футбол. Принаймні в душі чи не кожен мужчина є потенційним тренером національної збірної. Він знає все про найкращу ...
суббота, 10 июля 2021 16:36

Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
17

1 Комментировать

Советские фильмы в 1960-х годах изображали СССР, как большую и космическую державу. На самом деле страна была бедной и "серой".

Фотоподборку о жизни в Советском Союзе того периода, изложил в своем Livejournal белорусский блогер Максим Мирович. Отобрал снимки, сделанные фотографом и путешественником Ирвингом Снайдером.

Несмотря на то, что шли уже 1960-е годы - много отделений почты в СРСР размещались в таких ветхих домах
Фото: Ирвинг Снайдер
Автобусна остановка от которой так и веет бедностью и безнадегой
Настоящие пейзажы Советского Союза разрушают стереотип о "богатой и прогрессивной" стране
Молоко за 45 коп. - было, чуть ли не единственной "продуктовой" радостью советских людей. Правда к его качеству остаются большие вопросы
Снимать все, что связано с железной дорогой, в СРСР запрещали. Потому, что считали железную дорогу стратегическим объектом. Ирвингу Снайдеру удалось практически невозможное

"Подобные фотографии часто делали не советские граждане, а приезжие в СССР журналисты. Они не были проинструктированы "ответственными товарищами" о том, что можно и нужно снимать, а что - категорически нельзя. Поэтому, взгляд их объектива на советскую действительность - лишен цензуры", - пишет Мирович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как сейчас выглядит техника, которой тушили ЧАЭС - уникальные фото с Чернобыля

В Советском Союзе было много любителей выпить, несмотря на постоянные заявления властей о борьбе с алкоголизмом. Люди не стеснялись напиваться прямо на глазах детей или на улицах. Часто делали это около пивных и алкогольных магазинов. С закуски популярностью пользовались плавленые сырки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июля

"Кровавые разборки хамов" - мэр покатал на капоте депутата

Запретили преподавать теорию Дарвина в школах

Самое читаемое
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
5
 Просмотров: 15471
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
28
 Просмотров: 8668
Астролог назвала знаки, которые забудут о проблемах на следующие полгода
Астролог назвала знаки, которые забудут о проблемах на следующие полгода
 Просмотров: 7308
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
 Просмотров: 6282
Гороскоп на 10-11 июля: как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас
Гороскоп на 10-11 июля: как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас
 Просмотров: 5076
Интересно
Народные приметы 10 июля: сегодня есть способ увеличить доходы
Народные приметы 10 июля: сегодня есть способ увеличить доходы Просмотров: 1125
Церковное Праздник 10 июля: у какого святого сегодня попросить излечения от болезней
Церковное Праздник 10 июля: у какого святого сегодня попросить излечения от болезней Просмотров: 945
День Ангела 10 июля: как оригинально поздравляли именинников в древности и сейчас
День Ангела 10 июля: как оригинально поздравляли именинников в древности и сейчас
5
 Просмотров: 252
Это не выходит из моды: художница расписывает вещи в стиле "петриковки"
Это не выходит из моды: художница расписывает вещи в стиле "петриковки"
 Просмотров: 144
Японский художник вырезает вытынанки из листьев деревьев
Японский художник вырезает вытынанки из листьев деревьев
27
 Просмотров: 531
Больше всего комментируют
5
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - социологи
4
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
4
Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang
3
Может быть выдворение - Резников объяснил, что делать с людьми, незаконно завезенных в Крым
2
Судебная реформа: Зеленский ветировал закон
Голосов: 431
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть