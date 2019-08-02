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пятница, 02 августа 2019 12:32

New Balance – стартап 1906 года
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Все мировые бренды имеют свой уникальный путь: идею, препятствия, невероятные стечения обстоятельств и удачи. Согласитесь, круто иметь в своем гардеробе пару удобных кроссовок известного бренда с историей. А еще это повод для дружеской беседы и неординарного поста в соцсетях. Кроссовки New Balance – это не просто история. Это легенда.

Куриная лапка

Большинство изобретений возникли внезапно: человек долго обдумывает проблему и ищет решение на подсознательном уровне. В 1906 году в Балморале молодой эмигрант Уильям Рэйли мучился над проблемой надежной поддержки человеческой стопы: он изучал технологии ортопедии.

Решение подсказала обыкновенная курица. Мастер обратил внимание – как именно домашняя птица опирается на землю. Куры с легкостью бегают по неровной поверхности, великолепно балансируют и крайне редко травмируют лапки. Все оказалось просто: лапа птицы имеет три точки опоры.

То, на что человечество смотрело веками, увидел ученый. Проанализировав механику опоры лапки, мистер Райли разрабатывает уникальный супинатор.

 

Биотехнологии

В стопе здорового человека 26 костей. При ходьбе мы вначале наступаем на пятку – один неловкий наклон, и вывих обеспечен. Изобретатель предложил супинатор, придающий пятке три точки опоры, минимизировав неустойчивость. Патент был принят, разработки Рэйли получили признание ортопедов и обувщиков. Предприимчивый эмигрант основывает компанию New Balance Arch Company.

 

Спортивная обувь

Надежное крепление стопы важно для спортсменов. К соревнованиям местного спортивного клуба Рэйли разрабатывает первую партию спортивной обуви. Эксперимент был удачным, заказы посыпались со всех сторон. В 1954-м новый хозяин фирмы отказывается от изготовления ортопедической обуви и полностью переводит производство на спортивные заказы. Бренд New Balance получает новое звучание: Athletic Shoe, Inc. Фирма состояла из 6 сотрудников и выдавала до 30 пар обуви в день.

 

Бостонский марафон

Культовой моделью 60-х стали кроссовки Trackster от New Balance. В день, когда автор модной аэробики Кеннет Купер пробежала в Trackster Бостонский марафон, компанию выкупил Джим Дэвис. Талантливый бизнесмен расширил штат и вывел компанию на всемирный уровень. Модели постоянно совершенствуются, над их эргономичностью работают целые лаборатории. Легкие, красивые, практичные и безопасные модели спортивной обуви с логотипом "N" с удовольствием носили Стив Джобс и Билл Клинтон. Сегодня модные кроссовки для детей и взрослых доступны в Украине на сайте Intertop. Примерим легенду?

 
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