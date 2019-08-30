Невозможно не залюбоваться: показали удивительные фото полуволков

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Полуволки, или вовкопсы — это гибрид волка и собаки. Обычно они имеют довольно агрессивный характер. Однако вполне подходят на роль домашнего любимца: при наличии соответствующих знаний и опыта их легко можно приучить быть ласковыми и послушными. В целом же эти гибриды очень верные и способны привязываться к человеку.

Темперамент волкопсов может варьироваться в зависимости от пород волка и собаки, которые были скрещены. Начинать тренировать их необходимо с детства. Желательно уже через 15 дней после рождения. Если правильно натренировать, эти гибриды становятся отличными сторожевыми собаками, пишет издание Bright Side.

Полуволки очень активны и полны энергии. Имеют отличное зрение, обоняние и слух. Любят внимание и ласку. Охотно взаимодействуют с другими животными, особенно своей весовой категории. Если вырастают в семье, признают хозяев своей "стаей". Не слишком хорошо чувствуют себя в четырех стенах — лучшее всего им на свежем воздухе.

Живут волкопсы в среднем 12-15 лет.

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