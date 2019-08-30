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пятница, 30 августа 2019 13:32

Невозможно не залюбоваться: показали удивительные фото полуволков
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Темперамент волкопсов зависит от пород волка и собаки, которые были скрещены.
Фото: brightside.me
Темперамент волкопсов зависит от пород волка и собаки, которые были скрещены.
Темперамент волкопсов зависит от пород волка и собаки, которые были скрещены.
Темперамент волкопсов зависит от пород волка и собаки, которые были скрещены.
Темперамент волкопсов зависит от пород волка и собаки, которые были скрещены.

Полуволки, или вовкопсы — это гибрид волка и собаки. Обычно они имеют довольно агрессивный характер. Однако вполне подходят на роль домашнего любимца: при наличии соответствующих знаний и опыта их легко можно приучить быть ласковыми и послушными. В целом же эти гибриды очень верные и способны привязываться к человеку.

Темперамент волкопсов может варьироваться в зависимости от пород волка и собаки, которые были скрещены. Начинать тренировать их необходимо с детства. Желательно уже через 15 дней после рождения. Если правильно натренировать, эти гибриды становятся отличными сторожевыми собаками, пишет издание Bright Side.

Полуволки очень активны и полны энергии. Имеют отличное зрение, обоняние и слух. Любят внимание и ласку. Охотно взаимодействуют с другими животными, особенно своей весовой категории. Если вырастают в семье, признают хозяев своей "стаей". Не слишком хорошо чувствуют себя в четырех стенах — лучшее всего им на свежем воздухе.

Живут волкопсы в среднем 12-15 лет.

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Пса Честера японской породы шиба-ину называют собакой-демоном. Все из-за его гневного выражения морды. Честер настолько убедительно выглядит, что одновременно пугает и влюбляет людей.

brightside.me
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