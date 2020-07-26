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понедельник, 10 августа 2020 02:28

Неможливо встояти: Притулок для тварин показав кумедних "прибульців"
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Забавных пришельцев поселили в приют для животных
Фото: boredpanda.com
Забавных пришельцев поселили в приют для животных
Забавных пришельцев поселили в приют для животных
Забавных пришельцев поселили в приют для животных
Забавных пришельцев поселили в приют для животных

Приют для животных в Техасе часто делится фотографиями своих жителей. На этот раз их украсили в забавные костюмы. Вид этих волшебных "пришельцев" вызывает улыбку на лицах.

"Мы не будем противостоять. Вы можете забрать их всех. Наши" пришельцы "могут поехать с вами домой по лучшей цене в галактике", - написали работники приюта.

В этой галерее можно найти и забрать себе пушистого друга.

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На планете скоро не останется людей, которые равнодушно относятся к кошкам. С каждым годом любовь к этим животным растет. Им посвящают песни, возводят памятники и даже создают страницы в социальных сетях, которые вступают тысячи подписчиков. Поэтому нет ничего удивительного, что 8 августа отмечают день кошек.

boredpanda.com
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