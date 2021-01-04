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вторник, 05 января 2021 02:25

Не такая как все: смешные дружки веселят снимками
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Фото: boredpanda.com

Собака Кико из Новой Зеландии любит выделяться на групповой фотографии. Она имеет свою особую причудливость и "бунтует", повернувшись спиной к фотографу. Однако животное не игнорирует их полностью.

Эта собака породы финский шпиц запрокидывает голову, давая понять, что она все-таки участвует в фотосессии.

"Три имбирных собаки - финский шпиц, - подписала снимок Эшли Макферсон, владелица животных. - У нас есть Мика, которой 3 года. Другой имбирный пес - Тофу. Она - дочь Мики, ей полтора года. Последний имбирь - Кико, которой 9 месяцев и тот, кто часто поворачивает голову назад. Она также дочь Мики. Это сумасшедшие маленькие собачки, наглые и очень похожи на котов. Они очень разговорчивы и имеют так много сказать. Это маленькие собачки с огромными личностями".

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Кико - был щенок-одиночка. Поэтому ее компанией, с которой она выросла, были коты. Возможно, поэтому она такой странный характер.

Британский фотограф из Лос-Анджелеса Саймон Нидхэм открывает потрясающий мир дикой природы для того, чтобы все желающие могли насладиться ею вблизи. Изюминкой его работ стали удивительные портреты львов с разных сторон, которые демонстрируют их красоту и силу.

boredpanda.com
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